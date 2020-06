Na omši za Afroameričana sa v Minneapolise zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí

Zhromaždení na Floydovu počesť zotrvali v tichu osem minút a 46 sekúnd.

5. jún 2020 o 6:16 TASR

MINNEAPOLIS. Niekoľko stoviek ľudí sa vo štvrtok v Minneapolise v štáte Minnesota zúčastnilo na omši za Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel minulý týždeň v dôsledku brutálneho zásahu belošského policajta pri zatýkaní.

Podľa agenbtúry AP okrem Floydových príbuzných bol na obrade v priestoroch North Central University aj reverend Jesse Jackson, guvernér štátu Minnesota Tim Walz, senátorka Amy Klobucharová a primátor mesta Minneapolis Jacob Frey.

Protesty budú pokračovať

Jeden z vodcov hnutia za občianske práva, Al Sharpton, vo svojom príhovore prisľúbil, že masové protesty vyvolané Floydovou smrťou budú pokračovať, kým v Spojených štátoch "nezmeníme celý justičný systém".

Súvisiaci článok Obama s černochmi pochodoval, Trump posiela armádu. Ako to zmení voľby? Čítajte

Právnik Floydovej rodiny vo svojej reči ubezpečil smútiacu rodinu, sa bude domáhať spravodlivosti. Vyhlásil, že "Georgea Floyda nezabila pandémia koronavírusu, ale iná pandémia - pandémia rasizmu a diskriminácie."

Zhromaždení potom na Floydovu počesť zotrvali v tichu osem minút a 46 sekúnd - ide o čas, ktorý zasahujúci policajt Floyda pridŕžal na zemi tak, že mu kolenom kľačal na krku. Zraneniam a poškodeniam, ktoré mu tým spôsobil, Floyd podľahol.

Agentúra AP konštatovala, že Floydova smrť oživila dlho pociťovaný a potláčaný hnev vyvolaný vraždami Afroameričanov policajtmi a rozpútala v celých USA vlnu občianskych nepokojov, aké táto krajina nezažila od atentátu na Martina Luthera Kinga v roku 1968.

Keďže demonštrácie za rasovú spravodlivosť a rovnosť sa konajú v desiatkach amerických miest i po celom svete, Floydova smrť podľa Sharptona nebude zbytočná.

Lewis: Smrť môže pripraviť pôdu pre zmenu

Demokratický kongresman John Lewis, ktorý bol účastníkom pochodov proti segregácii zvolávaných Martinom Lutherom Kingom, vyjadril presvedčenie, že Floydova smrť môže pripraviť pôdu pre "väčšiu zmenu".

"Vyzerá to inak" ako v 60. rokoch, uviedol Lewis vo vysielaní CBS This Morning. "Je to omnoho mohutnejšie a inkluzívnejšie" hnutie, vysvetlil.

Súvisiaci článok Obama spísal štyri rady, ako pri protestoch niečo naozaj dosiahnuť Čítajte

Agentúry si osobitne všimli, že veliteľ polície v Minneapolise Medaria Arradondo pokľakol na chodníku, keď okolo neho prechádzalo auto pohrebnej služby prevážajúce rakvu s Floydovým telom k miestu konania bohoslužby v North Central University.

Smútočné zhromaždenie venované Floydovi sa vo štvrtok konalo aj v newyorskom Brooklyne. Zúčastnil sa na ňom aj Floydov brat Terrence.

Medzičasom traja zo štyroch policajtov, ktorí zatýkali Floyda za údajné platenie falošnou bankovkou, vo štvrtok prvýkrát predstúpili pred súd, aby čelili obvineniam z pomoci a navádzania na vraždu.

Kaucia bola v ich prípade stanovená na milión dolárov.

Štvrtý policajt, Derek Chauvin, už bol obvinený z vraždy druhého stupňa. Pred sudcu predstúpil minulý týždeň.