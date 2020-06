Zosuv pôdy v Nórsku strhol do mora osem domov, k zraneniam nedošlo

Po zosuve nasledovalo viacero menších zosuvov, pričom zvyšné domy v oblasti preventívne evakuovali.

4. jún 2020 o 21:54 TASR

OSLO. Pri meste Alta na severe Nórska došlo k masívnemu zosuvu pôdy, pri ktorom zmietlo do mora osem domov.

Zosuv zo stredy večera, dlhý 800 a vysoký 40 metrov, si okrem materiálnych škôd nevyžiadal nijaké obete na životoch či zranených, uviedli vo štvrtok nórska verzia portálu The Local a agentúra AP.

Do mora masa pôdy strhla jedného psa, ktorému sa však podarilo vyviaznuť. "Pes, ktorého zosuv strhol do mora, sa sám zachránil, vyplával na breh a žije," povedal nórskej agentúre NTB Torfinn Halvari z miestnej polície. Zosuv podľa jeho slov do mora strhol aj minimálne jedno auto.

Priebeh udalosti sa podarilo natočiť miestnemu obyvateľovi Janovi Egilovi Bakkedalovi.

Ten začul obrovský hluk, keď si doma pripravoval sendvič a následne vybehol na kopec, odkiaľ nakrútil video. Bakkedal agentúre AP povedal, že "bežal ako o život" do kopcov, odkiaľ videl ako zosuv strhol viacero obydlí vrátane jeho vlastného.

Po zosuve nasledovalo viacero menších zosuvov, pričom zvyšné domy v oblasti preventívne evakuovali.

Časť oblasti bola aj vo štvrtok uzatvorená. Starostka Alty Monica Nielsenová uviedla, že "rozsah škôd je značný" a na mieste prebiehajú čistiace práce snažiace sa zaistiť, aby sa trosky zo zničených obydlí nedostali do námorných trás.