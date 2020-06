Amerického armádneho veterána prepustili v Iráne po takmer dvoch rokoch

White opustil Irán na palube švajčiarskeho vládneho špeciálu.

4. jún 2020 o 19:15 TASR

WASHINGTON. Veterána amerického námorníctva Michaela Whitea, ktorému v marci 2019 iránsky súd uložil 12-ročný trest za urážku najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a zverejnenie súkromnej fotografie, prepustili na slobodu a je na ceste domov.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Prepustenie potvrdil aj Trump

"S radosťou oznamujem, že táto nočná mora sa skončila a môj syn je už v bezpečí a na ceste domov," povedala Whiteova matka Joanne Whiteová.

White opustil Irán na palube švajčiarskeho vládneho špeciálu. V Zürichu sa s ním neskôr stretne osobitný americký vyslanec pre Irán Brian Hook, ktorý ho bude sprevádzať na ceste do Spojených štátov.

Prepustenie Whitea potvrdil aj americký prezident Donald Trump. "Je na palube švajčiarskeho lietadla, ktoré práve opustilo iránsky vzdušný priestor. Očakávame, že bude veľmi skoro doma pri svojej rodine," napísal Trump na Twitteri.

Whitea zadržali v júli 2018 v meste Mašhad na severovýchode Iránu, keď pricestoval navštíviť priateľku, s ktorou sa mal zoznámiť na internete.

Zdravotné problémy

Podľa spravodajskej televízie CNN Whitea prepustili krátko po tom, čo americké úrady tento týždeň umožnili iránskemu vedcovi zadržanému americkým Imigračným a colným úradom (ICE) vrátiť sa do Iránu. Vedca vzali do väzby z dôvodu "obchádzania obchodných sankcií USA".

V roku 2019 ho americký súd oslobodil, no ICE ho neskôr opäť zadržal. Americkí predstavitelia však popreli, že by jeho návrat do Iránu mal byť výmenou za prepustenie Whitea.

Whiteova rodina tvrdí, že vo väzení trpel vážnymi zdravotnými problémami, preto ho v marci z väzenia dočasne prepustili pod podmienkou, že neopustí Irán a bude pod dozorom švajčiarskeho veľvyslanectva, ktoré zastupuje záujmy Spojených štátov v tejto krajine.