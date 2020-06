Trump chce zakázať antifašistov, ústava mu to asi nedovolí

Krajná pravica spôsobuje väčšie škody

1. jún 2020 o 19:51 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Na internete ho nazvali Muž s dáždnikom. Na videu má okrem dáždnika aj plynovú masku a rozbíja okná na obchode so súčiastkami do áut v Minneapolise.

Podľa niektorých patrí ku krajnej ľavici, podľa iných ide dokonca o policajta, ktorý má vystupňovať protesty pôvodne vyvolané pondelňajšou smrťou Afroameričana Georgea Floyda.

Muž s dáždnikom sa stal symbolom toho, ako protesty po zabití Afroameričana Georgea Floyda políciou v Minneapolise prerástli do rabovania po celej krajine.

Dohady o jeho identite zas ukazujú, ako si rôzne skupiny hľadajú vinníkov stojacich za chaotickým dianím v uliciach amerických miest.

Trump v tom má jasno

Jasno v tom však má americký prezident Donald Trump. Bez dôkazov vyhlásil, že za rabovaním je hnutie Antifa a dodal, že ho vláda označí za teroristickú organizáciu.

Problémom však je, že hnutie nie je presne definované, nemá lídra ani jasnú organizáciu. A navyše, týmto krokom by podľa odborníkov Trump porušil prvý dodatok americkej ústavy, ktorý občanom zaručuje právo združovať sa.