Ostaňte doma, výzývala Britov vláda. Hlavný poradca cestoval, premiér sa ho nevzdá

Výmenu poradcu žiadajú aj poslanci.

29. máj 2020 o 15:21 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Už v štvrtom storočí pred naším letopočtom spísal grécky filozof Aristoteles rady, ako vo verejnej diskusii najlepšie argumentovať. Jednou z nich je, že rečník sa musí správať podľa toho, čo hovorí.

Touto radou sa mal riadiť aj najbližší poradca britského premiéra Dominic Cummings, píše pre magazín Prospect Joanna Gergeová z think-tanku Skupina pre ústavnú reformu. Lebo, ak sa skutky rečníka nezhodujú so slovami, stráca rečník dôveryhodnosť, pripomína Aristoteles v diele Rétorika.

Práve Cummingsova aféra od minulého piatka v britských médiách zatienila vládne opatrenia na boj s pandémiou Covid-19 aj pomaly napredujúce rokovania o budúcich vzťahoch s Európskou úniou.

Viedli k prepadu preferencií premiéra Borisa Johnsona o dvadsať percentuálnych bodov, keď sa dostal dokonca do záporných čísel.

Takmer stovka konzevatívnych poslancov už premiéra vyzvala, aby sa Cummingsa zbavil, alebo ho aspoň kritizovala za jeho postoj. Johnson si však za Cummingsom stojí.

Jazdil, aj keď dobre nevidel

Kauza sa začala zistením novinárov Guardianu a Daily Mirroru, že Cummings koncom marca opustil Londýn, keď sa u neho aj u manželky prejavili príznaky Covid-19. Spolu so štvorročným synom išli 420 kilometrov za Cumingsovými rodičmi do na sever Anglicka do Durhamu.

Cummings to zdôvodnil tým, že sa bál, že by sa o syna nemal kto postarať, ak by obaja rodičia ochoreli.

Ešte počas pobytu v Durhame sa Cummings s manželkou previezol asi hodinu po okolí. Premiérov poradca tvrdí, že nešlo o výlet, len mal problémy so zrakom a chcel „otestovať“, či za volantom vidí dosť dobre na to, aby zvládol cestu späť do Londýna.