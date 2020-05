Talianska poslankyňa šírila konšpirácie o vakcínach a Gatesovi

Videozáznam prejavu sa šíri po sociálnych sieťach, videli ho státisíce ľudí.

27. máj 2020 o 11:44 TASR

BRATISLAVA. Očkovanie je zbytočné či dokonca nebezpečné, Bill Gates má plán na vyľudnenie (depopuláciu) planéty a vďaka jeho vakcínam môžu ľudia v rozvojových krajinách ochrnúť či umrieť.

To sú len niektoré nepravdivé alebo nepodložené informácie, ktoré 15. mája zazneli v talianskom parlamente v prejave poslankyne Sary Cunialovej.

Video si pozreli státisíce ľudí

Videozáznam jej prejavu sa šíri po sociálnych sieťach a videli ho už státisíce ľudí. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

"Konšpirácie?! Ostrý príhovor talianskej poslankyne o Billovi Gatesovi, korupcii a očkovaní, ktorý v televízii neuvidíte," tak video prezentuje napríklad server Magazín1.

Talianska poslankyňa v ňom útočí na spoluzakladateľa Microsoftu Gatesa a jeho plán získať čo najrýchlejšie vakcínu proti chorobe Covid-19. Podľa nej sa za vývojom vakcíny skrýva diabolský plán na ovládnutie zemegule.

Agentúra AFP identifikovala niekoľko jej tvrdení ako lživých či nepodložených. Napríklad tvrdenie, že "Gates už desiatky rokov v rámci globálnej politiky pracuje na pláne depopulácie".

Odvoláva sa na Gatesov príhovor, v ktorom vraj povedal: "Ak odvedieme dobrú prácu s vakcínami, zdravotníctvom a reprodukčným zdravím, dokážeme znížiť ľudskú populáciu o desať až 15 percent".

Poslankyňa prekrúca slová v prejave, ktorý Gates predniesol na konferencii TED v roku 2010. Rozvíjal v ňom scenáre dosiahnutia uhlíkovej neutrality a v prejave uviedol: "Dnes je na svete 6,8 miliardy ľudí. A bude ich približne deväť miliárd. Ak sa nám podarí vyvinúť nové vakcíny, zlepšiť lekársku a reprodukčnú starostlivosť, možno by sme mohli to číslo znížiť tak o desať až 15 percent, ale aj tak je to 1,3-násobný nárast".

Odvtedy čelil Gates mnohokrát obvineniam, že sa prostredníctvom vakcín snaží o redukciu svetovej populácie. Gates však nehovoril o znižovaní absolútneho počtu ľudí, ale o spomalení populačného rastu.

Podľa neho je jedným z podporných faktorov ekonomického rastu najchudobnejších krajín sveta spomalenie rastu ich populácie natoľko, aby miestne vlády mali viac zdrojov na zlepšenie života svojich občanov.

Z tohto hľadiska je podľa neho nutné vyvinúť vakcíny, aby sa znížila detská úmrtnosť a ľudia by tým pádom nemuseli mať veľa detí.

Cunialová oživila fámy o sterilizácii v Afrike

Aj tvrdenie, že Gates svojimi vakcínami dokázal sterilizovať milióny žien v Afrike, je nepravdivé. Cunialová oživila už dávno vyvrátenú fámu, že vakcíny posielané do Afriky majú za úlohu spôsobiť u tamojších žien neplodnosť. Táto fáma sa objavila v roku 2014 v Keni.

Laboratórne testy objednané kenskými biskupmi vtedy ukázali, že vo vzorkách krvi žien očkovaných proti tetanu bol prítomný aj hormón hCG vylučovaný počas tehotenstva. Z toho kenskí biskupi vyvodili záver, že skutočnou účelom vakcíny bolo ženy sterilizovať.

To poprela Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj UNICEF. V spoločnom vyhlásení uviedli, že vakcína je bezpečná a tieto závažné obvinenia nie sú podložené nijakými dôkazmi a hrozí, že negatívne ovplyvnia imunizačný program pre deti a ženy.

"Zaznamenali sme výsledky testov, podľa ktorých zozbierané vzorky údajne obsahujú isté množstvo hCG. Je však potrebné si uvedomiť, že test musí prebiehať so vzorkou lieku, napríklad vakcíny, a to vo vhodnom laboratóriu, nie na vzorke krvi," uvádza sa vo vyhlásení WHO a UNICEF.

Jeden z lekárov zodpovedných za jedno z laboratórií, ktoré analýzy vykonávali, neskôr pre kenský denník The Daily Nation uviedol, že výsledky testov boli nesprávne interpretované a že uvedená tetanová vakcína hormón hCG neobsahovala.

Klamstvá o Gatesovi a obrne

Nepravdivé je aj tvrdenie, že Gates spôsobil epidémiu obrny, ktorá v Indii postihla takmer 500-tisíc detí. Cunialová znovu vytiahla fámu, podľa ktorej v rokoch 2000 - 2017 v Indii ochrnulo 496-tisíc detí po aplikovaní vakcíny proti obrne financovanej Gatesom.

V skutočnosti neexistuje nijaký dôkaz, že by takmer pol milióna indických detí ochrnulo po očkovaní proti obrne. Podľa štatistík WHO bolo v Indii v danom období zaznamenaných len 17 prípadov nákazy vírusom spôsobujúcim detskú obrnu v dôsledku očkovania.

Nie je to prvýkrát, čo poslankyňa Cunialová vystúpila v parlamente proti očkovaniu. V prejave z 24. apríla 2020 uviedla: "Existujú veľmi silné dôkazy o tom, že vakcína proti chrípke vyvoláva o 40 percent vyšší počet prípadov Covid-19 v dôsledku virálnej interferencie".

Bruno Lina, profesor virológie na univerzite v Lyone a člen francúzskej národnej vedeckej rady, pre AFP uviedol: "Nikdy nebola preukázaná žiadna virálna interferencia medzi sezónnou chrípkou a novým koronavírusom a neexistuje žiadna spojitosť medzi chrípkovou vakcínou a rizikom infekcie novým koronavírusom."