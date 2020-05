Koronavírus vo svete: Rusko hlási rekordný nárast v počte úmrtí aj vyliečených

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v Indii, Iráne a ďalších krajinách?

26. máj 2020 o 10:58 (aktualizované 26. máj 2020 o 11:24) TASR, SITA

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

Správu priebežne aktualizujeme.

Prečítajte si najnovší vývoj v jednotlivých krajinách.

Koronavírus v Iráne

Iránske úrady umožnili po dvoch mesiacoch karanténnych opatrení znovu otvoriť najvýznamnejšie šiitské svätyne. V pondelok o tom informovala spravodajská televízia BBC.

Veriaci však budú mať prístup iba na nádvorie. Do interiéru je vstup stále zakázaný. Musia si tiež zakrývať dýchacie cesty a dodržiavať odstupy medzi sebou.

Svätyne nebudú otvorené nepretržite, ale otvoria sa hodinu po svitaní a zatvoria hodinu pred západom slnka.

Minister zdravotníctva Saíd Namakí minulý štvrtok apeloval na občanov, aby počas víkendového moslimského sviatku íd al-fitr necestovali. Cestovanie je totiž pre Iráncov počas íd al-fitru, ktorým sa končí posvätný mesiac ramadán, bežné.

"Prosím vás, aby ste necestovali. Cesty budú nepochybne viesť k novým prípadom nákazy," povedal Namakí v televíznom prejave.

V posledných týždňoch začala vláda zmierňovať obmedzenia v snahe oživiť hospodárstvo, ktoré čelí kríze nielen z dôvodu pandémie, ale aj pre sankcie Spojených štátov.

Iránske šiitské svätyne každoročne navštevujú desiatky miliónov pútnikov, ktorí trávia hodiny modlením sa v blízkosti hrobiek. Mnohí tiež hrobky bozkávajú alebo sa ich dotýkajú.

Keď sa koncom februára stalo sväté mesto Kom epicentrom šírenia ochorenia Covid-19, odborníci vyjadrili znepokojenie nad tým, že nebola zatvorená svätyňa Fátimy Maasúmy, mešita Harame Fátemeje Maasúme. Jej správca uviedol, že by mala zostať otvorená ako "liečebný dom".

Irán je najviac koronavírusovou pandémiou zasiahnutou krajinou na Blízkom východe. Celkovo sa nakazilo už približne 137-tisíc ľudí a 7450 novému koronavírusu podľahlo.

Koronavírus v Indii

India už siedmy deň po sebe hlási stúpajúci denný prírastok počtu nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Za uplynulých 24 hodín pribudlo 6535 infikovaných, uviedla v utorok agentúra AP s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.

Celkovo v Indii zaznamenali 145 380 prípadov nákazy a 4167 úmrtí na ochorenie Covid-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Väčšina z nakazených je koncentrovaná v dvoch susediacich štátoch ležiacich v strednej časti Indie, a to v Maháraštre a Gudžaráte.

Výraznejší nárast počtu infikovaných však zaznamenali aj niektoré z najchudobnejších indických štátov ležiacich na východe tejto ázijskej krajiny. Stalo sa tak v čase, keď sa do tamojších dedín vracajú špeciálnymi vlakmi z veľkých miest tzv. migrujúci pracovníci.

Počet nakazených v Indii narastá po uvoľnení niektorých obmedzení pohybu. V pondelok - po dvojmesačnej prestávke - sa obnovili vnútroštátne lety. V porovnaní s bežnou situáciou je ich však výrazne menej.

Koronavírus v Guatemale

V guatemalskej textilnej továrni malo vyše 200 zamestnancov pozitívny test na koronavírus. V súčastnosti čakajú na výsledky testov ďalších pracovníkov. Úrady dostali začiatkom mája správu, že infikovaní ľudia chodia do práce a vedenie spoločnosti v San Miguel Petapa nezaviedlo žiadne bezpečnostné opatrenia.

Ministerstvo zdravotníctva verí, že vírus začal šíriť jeden zamestnanec. Miestne zdravotnícke úrady 12. mája upozornili na šiestich nakazených spomedzi celkovo 900 zamestnancov továrne a dodali, že vedenie s nimi nespolupracuje.

Predstaviteľ firmy Francisco Reyes odmietol tvrdenie, že ho úrady informovali o nakazených osobách predtým, ako sa 12. mája rozhodol na dva týždne zatvoriť prevádzku.

Guatemala do nedele ohlásila vyše 3300 nakazených a 58 mŕtvych.

Koronavírus na Filipínach

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte tvrdí, že školy v jeho krajine by mali zostať zatvorené až dovtedy, kým nebude na nový druh koronavírusu existovať vakcína. Poslať deti do školy bez zaočkovania by podľa jeho slov malo za následok "katastrofu", informuje agentúra DPA.

"Nedovolím otvorenie tried, v ktorých by boli študenti blízko seba. Dokým si nebudem istý, že sú naozaj v bezpečí, nemá zmysel hovoriť o otváraní tried," povedal Duterte v pondelok neskoro večer v televíznom prejave.

Filipínske ministerstvo školstva medzičasom stanovilo začiatok školského roka na 24. august, čo je takmer o tri mesiace neskôr oproti obvyklému júnovému začiatku. Rezort však zdôraznil, že otvorenie škôl nemusí nevyhnutne znamenať tradičnú výučbu "tvárou v tvár" v triedach. Dodal, že samotné "fyzické otvorenie" škôl bude závisieť od stupňa rizika nákazy.

Filipínske školy dosiaľ umožňovali on-line výučbu študentom, ktorí majú doma počítače a prístup na internet. Takéto vymoženosti však nemajú všetci žiaci a obzvlášť nie tí, ktorí žijú v odľahlých oblastiach. Viacerí rodičia sa tiež uchýlili k domácej výučbe a svoje ratolesti pomocou pokynov od učiteľov vyučujú sami.

Na Filipínach dosiaľ podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zaznamenali 14 319 prípadov nákazy novým typom koronavírusu a 873 úmrtí na ochorenie Covid-19, ktoré tento vírus spôsobuje.

V regióne v okolí hlavného mesta Manila a v ďalších oblastiach s vysokým rizikom šírenia vírusu platia aktuálne do 31. mája uvoľnené karanténne obmedzenia, v súlade s ktorými sa mohli v obmedzenom režime znovu otvoriť niektoré prevádzky - ako napríklad obchodné domy.

Koronavírus v Saudskej Arábii

Saudská Arábia s platnosťou od štvrtka zmení platnosť zákazu vychádzania a zmierni aj niektoré iné opatrenia, ktoré boli zavedené s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na správy štátnej tlačovej agentúry SPA o tom informovala agentúra DPA.

Celonárodný a celodenný zákaz vychádzania - platiaci od soboty v súvislosti so sviatkom íd al-fitr, ktorým sa končí pôsty mesiac ramadán -, bude zmenený tak, aby platil len v čase od 15.00 do 06.00 h. Agentúra SPA to uviedla s odvolaním sa na oficiálny zdroj z ministerstva vnútra.

Daná úprava zákazu vychádzania by mala zostať v platnosti do soboty, pričom následne by mal byť zákaz s platnosťou do 20. júna ešte viac zmiernený. V danom období budú mať veriaci znova umožnené zúčastňovať sa na povinných piatkových i iných modlitbách v mešitách za dodržiavania epidemiologických nariadení.

Zákaz vychádzania by mal byť v krajine úplne odvolaný 21. júna s výnimkou Mekky, kde bude vtedy ešte stále v platnosti celodenný zákaz.

Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa bolo v Saudskej Arábii potvrdených už 74 795 prípadov ochorenia Covid-19, ktorého pôvodcom je uvedený nový druh koronavírusu. Nákaza si v kráľovstve podľa univerzity vyžiadala dokázateľne 399 obetí na životoch. Krajina sa tak stala najviac postihnutou z hľadiska pandémie v arabskom svete.

Koronavírus v Rusku

Rusko v utorok hlásilo rekordný denný nárast počtu úmrtí na ochorenie Covid-19, vyvolané novým koronavírusom. Počas uplynulých 24 hodín mu podľahlo 174 osôb, čím sa celkový počet zaznamenaných úmrtí zvýšil na 3807.

Predošlý deň Rusko zaznamenalo len 92 úmrtí, informovali agentúry Reuters a TASS s odvolaním sa na údaje operačného štábu.

Za posledný deň v Rusku pribudlo aj 8915 nových prípadov nákazy, čím ich celkový počet stúpol na 362 342.

V Moskve za posledných 24 hodín pribudlo 2830 prípadov nákazy a 76 úmrtí. V ruskom hlavnom meste dosiaľ evidujú 2110 úmrtí a 169 303 infikovaných, z ktorých 61 619 sa už vyliečilo. Moskovská oblasť hlási 817 nových prípadov nákazy koronavírusom a Petrohrad 363 prípadov.

Agentúra TASS informuje, že Rusko hlási aj najvyšší denný prírastok počtu osôb, ktoré sa z ochorenia Covid-19 vyliečili (12 331). Celkový počet uzdravených sa tak zvýšil na 131 129, čo je vyše tretina zo všetkých nakazených.

V Moskve hlásili v utorok 8033 nových vyliečených, respektíve pacientov, ktorých prepustili z nemocnice. V Dagestane za posledných 24 hodín pribudlo 456 nových uzdravených, v Moskovskej oblasti 244 a v Petrohrade 154.

https://public.flourish.studio/story/225979/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.