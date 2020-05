Premiéri sa dohodli, do Česka na 48 hodín nebude potrebný test na Covid-19

Matovič sa s Babišom dohodol na obojstranne rovnakých podmienkach.

25. máj 2020 o 19:05 SITA

BRATISLAVA. Česko zavedie už tento týždeň rovnaké podmienky pre krátkodobé cestovanie na Slovensko, aké sme zaviedli my voči okolitým krajinám.

Znamená to, že pri krátkodobom prekročení hraníc zo Slovenska do Českej republiky, ale aj naopak, nie dlhšom ako dva dni, nebude potrebné predkladať negatívny test na ochorenie Covid-19 a nebude sa ani vyžadovať umiestnenie do karantény.

Premiér Igor Matovič o takejto dohode s českým predsedom vlády Andrejom Babišom informoval prostredníctvom sociálnej siete.

"Práve som dovolal s Andrejom Babišom. A výsledok dohody je, že od stredy pustí Česko na svoje územie našich občanov do 48 hodín bez testu a karantény a Slovensko pustí na naše územie občanov Česka do 48 hodín bez testu a karantény," uviedol Matovič.

Predseda vlády pritom len krátko predtým po pondelňajšom rokovaní konzília epidemiológov, hygienikov a verejných zdravotníkov oznamoval, že pôvodný časový limit 24 hodín na prekročenie hraníc ôsmich krajín bez nevyhnutnosti predkladania negatívneho testu a karantény sa predlžuje od stredy 27. mája na 48 hodín.



Týka sa to ôsmich krajín, ktorými sú Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko a Švajčiarsko.

"Povedal by som, že je to dobrá vôľa Slovenskej republiky voči týmto ôsmim krajinám," dodal Matovič s tým, že ide o krajiny, ktoré boli identifikované ako menej rizikové.

Priznal však, že nie všetky tieto krajiny umožňujú vstup Slovákov bez testov. Toto je podľa premiéra otázkou ďalších rokovaní.