V Mongolsku budú platiť prísne opatrenia až do objavenia vakcíny

V krajine uzavreli hranice už 12. marca.

25. máj 2020 o 16:59 TASR

ULANBÁTAR. V Mongolsku budú platiť prísne opatrenia zavedené v boji proti novému koronavírusu až do vyvinutia vakcíny, uviedol v pondelok premiér Uchnaagijn Chürelsüch. Informovala o tom agentúra AFP.

Znamená to, že pohyb v krajine bude obmedzený možno ešte dlhé mesiace.

Mongolsko bolo jednou z prvých krajín, ktorá v dôsledku pandémie koronavírusu zaviedla opatrenia a uzavrela hranice. Urobilo tak už 12. marca.

Zakázali aj protesty

V krajine sú až do septembra zavreté univerzity, školy aj škôlky. Konferencie a verejné protesty sú zakázané. Deti do 12 rokov majú zákaz vstupu do reštaurácií a obchodných centier. Pre všetkých sú povinné rúška alebo iná ochrana tváre.

"Karanténne opatrenia budú v krajine platiť dovtedy, kým nebude dostupná vakcína," povedal premiér novinárom.

Či sa časť opatrení uvoľní, premiér nespresnil. Parlamentné voľby by sa mali konať podľa plánu 24. júna.

Prísne pravidlá pre repatriantov

Mongolsko dosiaľ zaznamenalo iba 140 prípadov nákazy koronavírusom. Väčšinou išlo o ľudí, ktorí sa vrátili z Ruska.

Mongolsko zaviedlo prísne pravidlá aj pre repatriantov. Zo zahraničia sa môžu vrátiť iba tehotné ženy, dôchodcovia, deti so svojimi rodičmi a ľudia s vážnymi zdravotnými problémami.

Zdravotnícke úrady uvádzajú, že nemajú dostatočné kapacity, aby zvládli tisíce Mongolov, ktorí uviazli v zahraničí.