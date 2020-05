Do Venezuely priplával prvý z iránskych tankerov, nesie náklad pohonných hmôt

Rúhání ešte v sobotu vystríhal Spojené štáty pred útočením na tankery.

24. máj 2020 o 11:40 TASR

TEHERÁN/CARACAS. Prvý z piatich iránskych tankerov, ktoré do Venezuely nesú náklad pohonných hmôt, doplával v nedeľu do krajiny.

Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na iránskych predstaviteľov.

Vystríhal USA pred útočením

"Prvý iránsky tanker dosiahol venezuelské pobrežie. Bolívijským ozbrojeným silám patrí vďaka za to, že ich sprevádzali," uviedlo na Twitteri iránske veľvyslanectvo vo Venezuele.

Iránsky prezident Hasan Rúhání ešte v sobotu vystríhal Spojené štáty pred útočením na tankery.

"Ak Američania budú našim tankerom robiť problémy v Karibskom mori, tak my im tiež budeme robiť problémy," varoval Rúhání údajne v telefonickom rozhovore s katarským emirom Tamímom bin Hamadom Sáním.

Podľa agentúry Rúhání zdôraznil, že Irán si neželá nový konflikt s USA, ale zároveň si vyhradzuje právo brániť svoje záujmy. "Preto dúfame, že Američania v tejto súvislosti nespravia chybu," citovala DPA vyjadrenie na oficiálnej webovej stránke úradu iránskeho prezidenta.

Irán v priebehu uplynulých dní vyslal do Venezuely päť ropných tankerov, ktoré by mali do krajiny priplávať najneskôr v strede júna.

Irán často vyjadruje podporu socialistickému režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa teší aj podpore zo strany Ruska, Číny, Turecka a Kuby. Teherán a Caracas nastolili úzke diplomatické vzťahy počas vlády zosnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveza.

Tvrdé ekonomické sankcie

Spojené štáty uvalili na obe krajiny tvrdé ekonomické sankcie. Americká armáda začiatkom apríla vyhlásila, že zvyšuje svoju ostražitosť a vysiela vojnové lode do oceánu neďaleko Venezuely, tvrdiac, že v danej oblasti došlo k zintenzívneniu organizovaného zločinu.

Existuje teda napätie, či Spojené štáty podniknú kroky, aby dodávke palív zabránili.

Venezuelská ekonomika sa nachádza uprostred "voľného pádu", je sužovaná zlým riadením, korupciou, americkými sankciami, ako aj masovým odchodom ľudí utekajúcich z krajiny v dôsledku nedostatku základných tovarov.

Opozičný líder a predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó, ktorého ako dočasného prezidenta uznáva približne 60 krajín, tvrdí, že Caracas zaplatil Iránu zlatom vyťaženým ilegálne na juhu krajiny.