V Moskve uhynul aligátor, ktorý prežil bombardovanie Berlína

Saturn mal približne 84 rokov a v Moskve žil od roku 1946.

23. máj 2020 o 20:10 SITA

BRATISLAVA. V Moskovskom zooparku zomrel približne 84-ročný aligátor Saturn, ktorý prežil bombardovanie Berlína počas druhej svetovej vojny.

Úmrtie mimoriadne starého plaza oznámila zoo v sobotu na sociálnych sieťach s tým, že uhynul deň predtým. Saturn žil v moskovskej zoologickej záhrade od roku 1946.



Saturn bol aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis), ktoré sa v divočine dožívajú 30 až 50 rokov. Narodil sa v Spojených štátoch v roku 1936, odkiaľ ho previezli do zoologickej záhrady v Berlíne.

Počas bombardovania mesta v novembri 1943 sa mu odtiaľ podarilo ujsť a ako prežil ďalšie tri roky, nie je známe.

V roku 1946 ho chytili britskí vojaci a odovzdali ho sovietskym silám, ktoré ho previezli do Moskvy. Krátko na to vznikla nepravdivá fáma, že patril nacistickému diktátorovi Adolfovi Hitlerovi.



"Saturn pre nás predstavuje celú éru," napísali zástupcovia zoo v príspevku na službe Instagram s tým, že bolo cťou sa o neho starať 74 rokov. Ako zároveň podotkli, do Moskvy prišiel po konci druhej svetovej vojny a dožil sa aj jeho 75. výročia. "Mnohých z nás videl ako deti. Dúfame, že sme ho nesklamali," uvádza sa tiež v príspevku.



Saturna plánujú vystaviť v Darwinovom múzeu v Moskve.