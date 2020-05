Grécko a Turecko sa dostali do sporu pre hranicu

Turecké bezpečnostné sily mali dočasne obsadiť ostrov v rieke Marica.

23. máj 2020 o 14:26 TASR

ATÉNY. Grécka vláda v sobotu vyhlásila, že žiadna časť územia Grécka nie je obsadená inou krajinou. Atény predtým žiadali od Ankary reakciu na obvinenia, že turecké jednotky obsadili grécky ostrov v pohraničnej rieke.

"Žiadna cudzia mocnosť sa nenachádza na gréckom území," píše sa v sobotňajšom vyhlásení gréckeho ministerstva zahraničných vecí.

Opäť sa sporia o hranicu

V uplynulých dňoch vládne zdroje v Aténach poskytli médiám zhodné vyjadrenia o tom, že turecké bezpečnostné sily dočasne obsadili ostrov v rieke Marica (po grécky Evros) na hranici medzi oboma krajinami, patriaci Grécku. Niektoré médiá písali o páse zeme, ktorý je v tomto ročnom období obvykle zaplavený.

Podľa zdrojov chceli turecké jednotky takýmto spôsobom zabrániť, aby tam grécki ženisti vybudovali plot znemožňujúci migrantom prekračovať hranicu na tomto zväčša plytkom úseku rieky, cez ktorý by sa dostali z Turecka do Grécka a tým aj do Európskej únie.

Malý ostrov neďaleko gréckej obce Feres sa nachádza medzi dvoma ramenami zmienenej rieky. Hranica podľa zmluvy medzi Ankarou a Aténami z roku 1926 prebieha východným ramenom rieky.

Atény v piatok kontaktovali Ankaru s cieľom objasniť incident, uviedli vtedy zdroje z gréckeho ministerstva zahraničných vecí. Podľa gréckej tlačovej agentúry ANA adresovalo Grécko Turecku protest.

Turecko sa dosiaľ k záležitosti verejne nevyjadrilo.

Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias v stredu povedal, že sa objavil "spor" o "presnú hranicu" pohraničnej rieky, ktorej koryto sa podľa neho zmenilo, informovala agentúra AFP.

Dendias následne v parlamente čelil kritike za vyhlásenie, že "všetky tieto veci možno vyriešiť prostredníctvom spoločnej komisie a príslušných meraní".

"Hovoríme o niekoľkých desiatkach metrov," povedal minister.

Napätie zvyšujú aj prelety bombardérov

V danej oblasti vzniklo v marci napätie po tom, ako Turecko povzbudzovalo desaťtisíce azylantov, aby cestovali k hranici s Gréckom v nádeji, že sa dostanú do EÚ.

Niekoľko dní vtedy dochádzalo na hranici k zrážkam, keď migranti hádzali kamene na gréckych policajtov a tí reagovali slzotvorným plynom.

Turecká polícia tiež ostreľovala kanistrami slzotvorného plynu grécke sily, pričom Atény obvinili turecké zložky, že rozdávajú migrantom nožnice na drôt, aby im pomohli preniknúť cez hraničné oplotenie.

Ankara zasa obvinila Grékov z násilia voči migrantom a ostrej streľby na nich s tvrdením, že niektorí utrpeli smrteľné zranenia. Grécka vláda použitie nenáležitej sily kategoricky poprela.

Napätie medzi oboma krajinami v posledných dňoch zvyšujú aj opakované prelety tureckých vojenských bombardérov nad gréckymi ostrovmi Lesbos, Chios a Limnos vo východnej časti Egejského mora.

"Všetko sa to len opakuje a nie je to obraz uvoľnenia (napätia)," povedal tento týždeň grécky minister obrany Nikos Panajotopulos. "Už sme informovali NATO."

Hoci Grécko i Turecko sú členmi Severoatlantickej aliancie, ich vzťahy poznačujú problémy už desaťročia, a to najmä v súvislosti so spormi okolo Cypru a nevyriešenými otázkami námornej hranice.