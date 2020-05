Deti majú polovičnú šancu, že sa nakazia koronavírusom, ukazuje štúdia

Deti sú pravdepodobne aj menšími prenášačmi vírusu.

23. máj 2020 o 10:51 SITA

LONDÝN. U detí a neplnoletých osôb je len polovičná šanca, že sa nakazia koronavírusom.

Vyplýva to z doteraz najväčšieho prieskumu dôkazov, ktorý uskutočnili výskumníci z University College London a London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Podľa ich záverov sú deti pravdepodobne aj menej pravdepodobnými prenášačmi vírusu, výskumný tím však v tejto súvislosti poznamenal, že to stále nie je isté. Je však už jasné, že deti sú oveľa menej ohrozené tým, že by na koronavírus ťažko ochoreli alebo zomreli.



Výskumníci preskúmali 6 332 štúdií z celého sveta, z ktorých mnohé neboli oficiálne publikované, aby získali odpovede. Identifikovali pritom iba 18, v ktorých boli použiteľné dáta. Išlo o štúdie, ktoré skúmali, ako sa vírus šíril v školách či domácnostiach.



Analýza ukázala, že u detí bola o 56 percent menšia pravdepodobnosť ako u dospelých, že sa nakazia od infikovanej osoby. Dôvod, prečo je tomu tak, však ostáva nejasný.



Diskutuje sa o tom, že by mohlo ísť o odlišnosti v pľúcach detí, pre ktoré sa nakazia ťažšie, alebo že sú viac vystavené prechladnutiam, ktoré sú príbuzné s koronavírusom, čo u nich môže viesť k vytvoreniu si určitej úrovne imunity.