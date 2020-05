V Kosove obvinili dve ženy z terorizmu a podpory Islamského štátu

V prípade odsúdenia čelia ženy trestu odňatia slobody na maximálne 15 rokov.

22. máj 2020 o 17:39 SITA

PRIŠTINA. Prokuratúra v Kosove v piatok obvinila dve kosovské Albánky z terorizmu za to, že sa údajne pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS).

Prokurátori vo vyhlásení uviedli, že ženy, ktoré identifikovali len ako A.A. a L.I., odišli do Sýrie, kde sa "dobrovoľne stali súčasťou teroristickej organizácie".

Tam poskytovali jej bojovníkom logistickú podporu, pričom sa sťahovali po krajine "v závislosti od zmeny teritória Islamského štátu". Po porážke IS ženy zadržali kurdské sily a v apríli 2019 ich s pomocou americkej armády, deportovali späť do Kosova, uvádza sa tiež v stanovisku.



V prípade odsúdenia čelia ženy trestu odňatia slobody na maximálne 15 rokov.



Vlani zo Sýrie repatriovali naspäť do Kosova skupinu 110 občanov krajiny, pričom väčšinu z nich obvinili z terorizmu. Predpokladá sa, že z IS v Sýrii a Iraku zostalo ešte zhruba 30 kosovských Albáncov.