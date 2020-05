Rusko dodrží Zmluvu o otvorenom nebi aj po odchode USA

Ide o tretí dohovor o kontrole zbrojenia, z ktorého by šéf Bieleho domu za USA vystúpil.

22. máj 2020 o 12:40 TASR

MOSKVA. Rusko bude dodržiavať Zmluvu o otvorenom nebi, pokým bude v platnosti.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško to povedal v piatok po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil zámer od tejto zmluvy odstúpiť. Informovala o tom agentúra AFP.

"Potrebujeme pragmatický prístup. Pokiaľ je táto zmluva v platnosti, máme v úmysle v plnej miere napĺňať všetky práva a záväzky, ktoré pre nás z tejto zmluvy vyplývajú," povedal Gruško pre agentúru RIA.

Rusko podľa jeho slov v tejto veci vychádza z predpokladu, že všetky ostatné krajiny zapojené do tejto zmluvy budú konať rovnako a zaujmú "zásadový postoj" k záväzkom zmluvných strán.

Trump vo štvrtok oznámil, že plánuje stiahnuť Spojené štáty zo Zmluvy o otvorenom nebi, ktorej signatármi sú aj Rusko a ďalších 33 krajín.

Bol by to tretí dohovor o kontrole zbrojenia, z ktorého by šéf Bieleho domu za USA vystúpil, odkedy sa ujal funkcie.

Trump pred novinármi vyhlásil, že Rusko túto zmluvu nedodržiavalo. "Takže, pokým ju nebudú dodržiavať, my sa z nej stiahneme," dodal.

Zmluva o otvorenom nebi nadobudla účinnosť v roku 2002 a je vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia. Umožňuje, aby armáda jednej krajiny vykonala určitý počet neozbrojených prieskumných letov nad územím inej krajiny. Cieľom je posilniť vzájomné porozumenie a dôveru.