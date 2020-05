Vedci pracujúci na vakcíne hlásia opatrný optimizmus

Príchod vakcíny však stále nie je zaručený.

21. máj 2020

NEW YORK. Vedci z celého sveta, ktorí pracujú na vývoji vakcíny proti koronavírusu SARS-COV-2, začínajú byť opatrne optimistickí, že toto úsilie prinesie ovocie niekedy v budúcom roku.

V stredajšej analýze súčasného stavu "pretekov o vakcínu" to napísal denník The New York Times (NYT).

Nádej živí okrem iného výskum bostonského laboratória, ktorého prototyp vakcíny údajne ochránil pred nákazou opice.

Bezpečné, účinné a masovo dostupné očkovanie by mohlo priniesť definitívny koniec pandémie Covidu-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, vývoju vakcíny sa preto aktuálne venuje už viac ako 100 tímov v rôznych kútoch sveta.

New York Times hovoria o projekte lekárskeho výskumu, ktorý čo do ambícií a rozsahu prakticky nemá obdobu.

Očkovacie látky už testujú na ľuďoch

Len niekoľko mesiacov po tom, ako bol vírus SARS-CoV-2 identifikovaný, sa očkovacie látky začínajú testovať na ľuďoch.

Platí to napríklad pre iniciatívu britskej Univerzity v Oxforde, ktorá podľa spravodajskej stanice BBC uzavrela zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca na výrobu 100 miliónov dávok v prípade úspešných klinických testov.

Oxfordskí experti tvrdia, že ich vakcína by na využitie vo výnimočných prípadoch, mohla byť pripravená už v septembri.

Podľa NYT je ale cieľom prvých testov na ľuďoch skôr preskúmať bezpečnosť experimentálnych látok než ich efektivitu.

Pokiaľ ide o druhé kritérium, tento mesiac priniesol povzbudivé informácie po testoch na opiciach. Tie sa okrem Oxfordu uskutočnili aj v laboratóriu Sinovac Biotech v Pekingu, v stredu potom výsledky svojho experimentu zverejnili pracovníci laboratória Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostone.

Tím okolo virológa Dana Baroucha testoval niekoľko rôznych prototypov vakcíny na makakoch a zatiaľ čo niektoré boli len čiastočne účinné, jeden variant viedol k tomu, že imunitný systém naočkovaných primátov sa "vycvičil" k silnej obrannej reakcii na "hrotový" proteín koronavírusu.

Opiciam tri týždne po podaní vakcín nastriekali koronavírus do nosa a u ôsmich zvierat vedci následne SARS-CoV-2 vôbec nedetekovali. "Pre mňa je toto presvedčivé v zmysle, že vakcína je možná," komentoval výskum Nelson Michael, ktorý vedie oddelenie výskumu infekčných chorôb na inštitúte Walter Reed Army Institute of Research.

Optimizmus vzbudzuje mRNA-1273

Optimizmus na akciových trhoch zase vyvolalo pondelkové oznámenie spoločnosti Moderna o "pozitívnych predbežných údajoch" z úvodnej fázy klinických testov.

Vakcína nazvaná mRNA-1273 údajne u ôsmich dobrovoľníkov vzbudila podobne silnú imunitnú odozvu, akú vedci pozorujú u osôb, ktorí sa koronavírusom nakazili prirodzene.

Moderna však nezverejnila detailné údaje o svojom výskume a jej závery následne spochybnil server STAT zameraný na spravodajstvo zo zdravotníctva.

NYT uvádza, že vedci vo svete k vývoju vakcíny pristupujú najmenej štyrmi rôznymi spôsobmi.

"Mnohé z vakcín s postupným testovaním stroskotávajú. Po naočkovaní väčšieho počtu ľudí niektoré verzie neposkytnú ochranu pred vírusom a vedľajšie účinky budú viac viditeľné. Ale súdiac podľa toho, čo sa vedci o koronavíruse dozvedajú, by malo ísť o pomerne ľahký cieľ," píše denník.

Vakcína nie je zaručená

Príchod vakcíny pochopiteľne stále nie je zaručený, ako minulý týždeň pripomenul vedecký poradca britskej vlády Patrick Vallance.

"Nikdy nemôžete s istotou povedať, že vakcínu budeme mať. Je to zložitá vec," poznamenal.

Podobne skepticky sa vyjadril v rozhovore s agentúrou Reuters prominentný americký vedec William Haseltine, ktorý v minulosti skúmal vírus HIV či ľudský genóm.

"Nespoliehal by som na to," povedal k scenáru, že ľudstvo bude mať v dohľadnej dobe účinnú vakcínu.

Médiá zároveň pripomínajú, že po úspešných klinických testoch a povoleniach od patričných úradov by úsilie okolo nasadenia vakcíny do boja proti nákaze zďaleka nebolo hotové.

"Vyrábať vakcíny je ďaleko zložitejšie ako vyrábať, dajme tomu, topánky alebo kolesá," pripomínajú NYT. "Nakoniec by prišla ohromná logistická výzva okolo samotného zaočkovania väčšiny svetovej populácie," dodáva BBC.