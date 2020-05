Kapské mesto je ohniskom šírenia nového koronavírusu v Juhoafrickej republike

21. máj 2020 o 20:32 SITA

JOHANNESBURG. Kapské mesto sa stalo ohniskom šírenia nového koronavírusu v Juhoafrickej republike a zároveň jedným z ohnísk v rámci kontinentu.

V obľúbenej turistickej destinácii doteraz potvrdili vyše 12-tisíc nakazených, čo je 63 percent zo všetkých prípadov v Juhoafrickej republike, kde do štvrtka zaznamenali 19-tisíc infikovaných, a zároveň zhruba 10 percent z 95-tisíc nakazených v rámci celej Afriky.

Minister zdravotníctva Zwelini Mkhize vo štvrtok novinárom povedal, že žiaden model nepredpovedal to, čo sa deje v provincii Západné Kapsko. Kapské mesto spájajú s mnohými hlavnými mestami európskych krajín priame lety, a úrady sa domnievajú, že turisti nemali žiadne príznaky a šírili tam infekciu. Očakávajú, že vrchol šírenia v meste nastane na konci júna, zatiaľ čo v iných častiach Juhoafrickej republiky, kde podľa odhadov do novembra zomrie 40-tisíc až 45-tisíc ľudí, sa tak stane v auguste alebo septembri. Štúdia tiež uvádza, že do konca roka sa v krajine nakazí 13 miliónov obyvateľov.

Juhoafrická republika údajne má dostatok nemocničných lôžok, no nedisponuje dostatkom jednotiek intenzívnej starostlivosti. Na týchto oddeleniach má 3300 lôžok, podľa modelov ich bude potrebovať vyše 20-tisíc. Problém je však aj v zaškolenom personáli a pľúcnej ventilácii.

Vírus má obrovský vplyv aj na ekonomiku provincie Západné Kapsko, kde zhruba 200-tisíc ľudí prišlo o prácu a 1,2 milióna až 1,8 milióna obyvateľov čelí hladu.

V iných častiach Juhoafrickej republiky plánujú od 1. júna postupne uvoľňovať obmedzenia. Zástupcovia vlády tvrdia, že napríklad v Johannesburgu a iných častiach krajiny sa bude môcť viac ľudí vrátiť do práce a obnovia aj predaj alkoholu a cigariet. Postupne otvoria aj školy, i keď mnohí učitelia i rodičia sa obávajú ďalšieho šírenia vírusu.