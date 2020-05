Šéf Globsecu: Odchádzame na web, ale veríme, že ešte tento rok bude aj konferencia

Pandémia zmenila tému konferencie.

21. máj 2020 o 15:09 Matúš Krčmárik

Dopravné obmedzenia, návšteva premiérov okolitých štátov aj ďalších politikov, odborníkov či analytikov zo sveta. Vo štvrtok sa mala v Bratislave začať najväčšia konferencia v regióne GLOBSEC 2020, no pandémia Covid-19 plány zmenila.

Šéf organizácie RÓBERT VASS v rozhovore pre SME vysvetľuje, ako to postihlo konferenciu, v akej podobe ju tento rok chce zorganizovať a prečo verí, že v októbri sa ľudia na GLOBSEC 2020 stretnú aj osobne.

Teraz sa mala začínať tohtoročná konferencia, ako mala vyzerať? Čo malo byť hlavnou témou a kto hlavným spíkrom?

Áno, nebyť koronakrízy, presne dnes, vo štvrtok 21. mája, by sa začal 15. ročník konferencie GLOBSEC. S kolegami by sme už robili niekoľkú skúšku priebehu, písali prejavy a vítali zaujímavých hostí, ktorí by postupne prichádzali do Bratislavy.

V hoteli, kde sa podujatie tradične koná, by už bolo všetko pripravené, konali by sa prvé sprievodné stretnutia prezidentov, premiérov či ministrov. A okolo poludnia by sa začal oficiálny hlavný program. Spolu viac ako tisíc hostí z viac ako 60 krajín.

Na májový termín boli potvrdení niekoľkí prezidenti a premiéri, šéf Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab, vysokí predstavitelia z EÚ či NATO či dokonca prezident Microsoftu.

Hlavnou témou mal byť vstup do novej dekády. Vnímali sme svet, ako keby v neustálom krízovom režime, a cítili sme potrebu prepnúť sa do stavu, v ktorom budeme sami diktovať témy so snahou „vyhrať nasledujúcu dekádu“. Všetky naše plány však zmenila pandémia a s ňou súvisiace opatrenia.

Uskutoční sa vôbec tohtoročná konferencia?