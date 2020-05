Filipíny sa stal globálnym ohniskom online šírenia detskej pornografie

Páchateľmi sú často rodičia alebo iní členovia rodiny.

21. máj 2020 o 13:59 SITA

MANILA. Filipíny sa stali globálnym ohniskom online šírenia detskej pornografie a situácia spojená s koronavírusom môže tento fakt ešte zhoršiť.

Vo štvrtok o tom informovala nezisková organizácia International Justice Mission so sídlom vo Washingtone s tým, že počet prípadov sa za uplynulé roky značne zvýšil.

Vidina finančného zisku

Upozornili, že sú to práve rodičia, ktorí ubližujú vlastným deťom s vidinou finančného zisku.



"Celosvetové obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 zrejme ešte zhoršia tento fenomén," vyjadril sa zástupca amerického ministerstva zahraničných vecí John Richmond a potvrdil, že páchateľmi sú často rodičia alebo iní členovia rodiny a izolácia deti "uväznila" v domácnostiach so zločincami.



Medzi pedofilov patria aj ľudia z USA, Kanady, Európy a Austrálie, ktorí platia za obsah znázorňujúci sexuálne zneužívanie detí, dokonca aj bábätiek, vo filipínskych domácnostiach. Prostredníctvom živých prenosov majú možnosť "zapájať sa do zneužívania".



S odvolaním sa na online tipy, štúdia odhaduje, že počet IP adries súvisiacich s obťažovaním detí na internete vzrástol od roku 2014 do roku 2017 o 250 percent, a to konkrétne z 23 333 na 81 723.

Detská pornografia na internete

Predstaviteľ International Justice Mission pre Filipíny Samson Inocencio Jr. vyhlásil, že je potrebné, aby "technologické spoločnosti prioritne riešili detskú pornografiu na internete".

"Sú tu deti, ktoré potrebujú práve teraz zachrániť, a táto záchrana sa začína včasným odhalením a hlásením prípadov," dodal.



V 90 prípadoch súvisiacich s 381 obeťami z rokov 2011 až 2017, bolo 43 detí obeťami zneužívania po dobu od dvoch mesiacov do štyroch rokov.

Priemerný vek detí bol 11 rokov, pričom najmladšia známa obeť bola mladšia ako jeden rok.

Ďalším znepokojujúcim zistením bolo, že v takmer polovici všetkých prípadov zneužívanie organizovali rodičia alebo blízki príbuzní detí.