O repatriáciu sa už požiadať nedá. Slovák v Thajsku dostal vízovú amnestiu

BANGKOK, BRATISLAVA. Mal to byť dvojmesačný rekreačný pobyt v Thajsku.

Keď 42-ročný Slovák Rado Ondřejíček, ktorý zo SME autorsky spolupracuje, v januári spolu s priateľkou odlietal do juhovýchodnej Ázie, netušil, že tam napokon zostanú na neurčito. Ich pobyt v Thajsku predĺžila pandémia koronavírusu.

"Pôvodne sme sa mali vrátiť 17. marca, ale to už bolo na hrane. V tom momente mi však bolo jasné, že prísť na Slovensko je väčšie riziko ako ostať na ostrove Ko Samui, na ktorom už mesiac nepribudol žiadny prípad koronavírusu," hovorí Ondřejíček pre SME.

Návrat na Slovensko v tejto situácii nezvažoval.

"Komunikoval som s konzulátom v Bangkoku. Nie o návrate domov, lebo som si nemyslel, že to je dobrý nápad. Potreboval som od nich papier na žiadosť o predĺženie víz. Ten mi aj dali, za čo som bol vďačný. Nakoniec ho ani nebolo treba, lebo Thajsko udelilo plošnú vízovú amnestiu," vysvetľuje Ondřejíček s tým, že všetky turistické víza, ktoré mali vypršať po 23. marci, úrady predĺžili do konca júla.

"Bolo to neočakávané, ale urobili to preto, lebo sa tisíce turistov tlačili na imigračných úradoch a za takých podmienok nebolo možné zabezpečiť sociálny dištanc," poznamenáva Ondřejíček.

Vie ešte najmenej o jednej Slovenke, ktorá sa rozhodla zostať v Thajsku, no na inom ostrove.

Žiadosť o predĺženie turistických víz, prípadne vyčkávanie na ich automatické predĺženie v kríze, však nebolo jedinou možnosťou pre slovenských turistov.

O repatriácie mohli požiadať do druhého apríla

Keď začali štáty po celom svete pre pandémiu koronavírusu zatvárať svoje hranice, vo svete uviazli slovenskí turisti, ale aj Slováci dlhodobo žijúci v zahraničí.

Návraty Slovákov v čase pandémie zo štátov Európskej únie sa k 21. máju na Slovensko vrátilo celkovo 4240 slovenských občanov ,

sa k 21. máju na Slovensko vrátilo , 3500 z nich prišlo domov s pomocou rezortu zahraničných vecí,

740 Slovákov sa z krajín Únie vrátilo individuálne,

z krajín mimo Únie sa pre pandémiu vrátilo celkovo 1950 Slovákov ,

sa pre pandémiu vrátilo , 750 z nich sa vrátilo za pomoci slovenského rezortu diplomacie,

z nich sa vrátilo za pomoci slovenského rezortu diplomacie, 1250 Slovákov sa z krajín mimo Únie vrátilo individuálne, prípadne za asistencie slovenských úradov. Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Do 2. apríla mali možnosť požiadať o repatriáciu, teda o návrat do vlasti. Repatriácie zastrešoval slovenský rezort diplomacie často v spolupráci s autobusovými dopravcami či so súkromnými leteckými spoločnosťami.

"Prosíme žiadateľov, aby sa snažili čo najviac priblížiť k Slovensku a zjednodušiť tak repatriáciu," vyhlásil ešte v marci končiaci minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Uviedol tiež, že prednosť budú mať maloletí, tehotné ženy, tí, ktorí boli vyslaní za prácou či študenti.

"Naopak najtrpezlivejší musia byť tí, ktorí si vyšli za golfom či spoznávať pláže," zdôraznil Lajčák, narážajúc na dovolenkárov v drahších či exotických rezortoch.

Štátom zastrešené repatriácie Slovákov síce pokračujú doteraz, ale nové žiadosti úrady už od 2. apríla neprijímajú.

"V týchto dňoch ešte dobiehajú repatriácie, o ktoré občania Slovenskej republiky v zahraničí požiadali do druhého apríla, respektíve aj krátko po tomto dátume," vysvetlil pre SME hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga. "V tom druhom prípade, pri oneskorených žiadostiach, však muselo ísť o špecifické prípady Slovákov, ktorí sa z rôznych nevyhnutných dôvodov potrebovali dostať domov."

Ministerstvo ďalej na svojich stránkach informuje, že ak Slováci uviazli v krajine, z ktorej sa dá nejakým individuálnym spôsobom dostať na Slovensko alebo aspoň priblížiť ku slovenským hraniciam, "mali by občania túto možnosť využiť".

"Ak by sa niekto, kto pre koronavírusovú krízu uviazol mimo Schengenu, až teraz rozhodol, že sa chce vrátiť na Slovensko, mal by kontaktovať zastupiteľské úrady v krajine, v ktorej sa nachádza. Tie by mu mali pomôcť zorientovať sa v možnostiach, ktoré má, napríklad v komerčných letoch, ktoré by mohol využiť," hovorí Tomaga.

Viac ako pol milióna repatriovaných občanov EÚ

Slováci sa o repatriáciu najčastejšie hlásili zo Spojeného kráľovstva, Írska a Tuniska.

Aj pred týždňom vo štvrtok pristál v Bratislave repatriačný let z Tuniska. Priletelo ním päť slovenských občanov a 11 občanov a rezidentov iných členských štátov Únie. Do africkej krajiny sa zároveň vďaka tomuto letu vrátili traja Tunisania.

Celej Únii sa od 17. marca podarilo repatriovať viac ako pol milióna svojich občanov, ktorí v čase pandémie uviazli za hranicami EÚ. V utorok o tom informoval server SchengenVisaInfo, podľa ktorého sa tak domov mohlo vrátiť 580-tisíc občanov krajín Európskej únie.

Raj na zemi

Rado Ondřejíček nevie, kedy sa vráti na Slovensko. "Nevieme, čo bude, kedy sa poletí domov, ani aké zaobchádzanie nás bude čakať na Slovensku. Ale mali sme šťastie. Na našom ostrove už viac ako mesiac nebol nový prípad nákazy. Turisti na Phukete, Krabi alebo v meste Phatthajá ho nemali," vymenúva Ondřejíček.

"Po stresoch v marci a apríli, keď v jednom momente guvernér našej provincie nariadil uzavrieť všetky hotely a hovorilo sa o karanténe turistov na jednom mieste, sa situácia upokojila.

Dnes žijeme v raji na zemi a naše životné náklady sú porovnateľné s prenájmom bytu niekde vo Vrakuni. V Thajsku totiž zostal iba zlomok turistov.

Hotely sa tak snažia udržať aspoň minimálne príjmy, takže 80- či 90-percentné zľavy na ubytovanie nie sú výnimočné."