Celosvetovo počet potvrdených prípadov prekročil päť miliónov

Najviac prípadov hlásia Spojené štáty.

21. máj 2020 o 9:55 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 na celom svete prekročil päť miliónov. Vyplýva to z údajov americkej Johns Hopkins University, ktorá vedie štatistiky.

Najviac prípadov hlásia Spojené štáty (vyše 1,55 milióna), Rusko (308 705), Brazília (291 579), Veľká Británia (249 619) a Španielsko (232 555). Počet obetí nového koronavírusu celosvetovo presiahol 328-tisíc.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zároveň oznámila, že v stredu zaznamenala najvyšší denný prírastok nových potvrdených prípadov za 24 hodín od začiatku pandémie - viac ako 106-tisíc.

"S touto pandémiou nás ešte čaká dlhá cesta," skonštatoval v tejto súvislosti generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom-Ghebreyesus počas brífingu v Ženeve, pričom poznamenal, že "takmer dve tretiny týchto nových prípadov pripadajú na štyri krajiny".

Sú to Spojené štáty, Rusko, Brazília a India, potvrdila pre CNN epidemiologička Maria Van Kerkhove z WHO.



CNN však upozorňuje, že v hlásení prípadov WHO sú oneskorenia, takže to neznamená, že týchto 106-tisíc pacientov reálne testovali alebo započítali za uplynulých 24 hodín.