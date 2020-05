Vo svete pribudlo za deň najviac nakazených od začiatku pandémie

Vo svete sa za jeden deň nakazilo 106-tisíc ľudí.

20. máj 2020 o 22:02 TASR

ŽENEVA. Za posledných 24 hodín pribudlo podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) až 106 000 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie.

Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.

WHO vyjadrila znepokojenie nad narastajúcim počtom nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v chudobných krajinách.

K tomu dochádza paralelne s tým, ako mnohé bohaté štáty uvoľňujú obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie COVID-19.

"Ešte náš čaká dlhá cesta čo sa týka tejto pandémie (COVID-19)," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii.

"Veľmi nás znepokojuje stúpajúci počet prípadov (nakazených) v krajinách s nízkymi a strednými príjmami," dodal.

"Čoskoro dosiahneme tragický míľnik päť miliónov prípadov," povedal šéf núdzového programu WHO Mike Ryan.

Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil trvalým zastavením financovania WHO zo strany Spojených štátov, pokiaľ v nej do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam".

Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu z toho, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj zo zlého prístupu k riešeniu pandémie koronavírusu. Šéf WHO vyjadril odhodlanie preskúmať postup WHO.

Ryan v nadväznosti na to uviedol, že takéto prešetrovanie sa zvyčajne deje až po tom, ako sa pandémia skončí.

"Ja by som práve teraz radšej pokračoval v práci na odozve na núdzovú situáciu, aj epidemiologickej kontrole, vývoji a distribúcii vakcín, zlepšení dohľadu, záchrany životov, distribúcii nevyhnutného ochranného vybavenia pre zamestnancov... či znižovania dopadu tejto choroby na utečencov a migrantov," uviedol.