Nemecká vláda pripraví opatrenia proti extrémizmu

Minister Seehofer vyzval demonštrantov, aby sa nenechali zneužívať.

20. máj 2020 o 16:48 TASR

BERLÍN. Ľudia protestujúci proti obmedzeniam, ktoré v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zaviedla nemecká vláda, by sa mali jasne vymedziť voči extrémistom usilujúcim sa tieto demonštrácie využiť vo svoj prospech.

Uviedol to v stredu v Berlíne nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

Aby extrémisti nezískali prevahu

Minister vyzval demokraticky zmýšľajúcich iniciátorov protestných zhromaždení, aby sa nenechali využívať extrémistami. "Musíme dávať pozor, aby tu extrémisti nezískali prevahu," povedal Seehofer.

Zneužívanie demonštrácií extrémistami ho znepokojuje. Objavujú sa totiž výzvy, aby sa opatrenia v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 využili na "revolúciu" alebo zriadenie "novej republiky". "To sa musí brať veľmi vážne," varoval.

"Tieto demonštrácie očividne zneužívajú extrémisti na svoje ciele. Musíme dohliadať na to, aby právo na demonštrácie zostalo zachované aj v čase koronakrízy. Musíme, ako štát, ktorý chráni občanov, dbať tiež na to, aby tu extrémisti nezískali prevahu a prosíme aj demokraticky orientovaných obyvateľov, aby dávali pozor na to, aby neboli zneužití," vyhlásil Seehofer.

Seehofer chystá opatrenia proti extrémizmu

V Stuttgarte, hlavnom meste spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, sa minulý víkend uskutočnila najväčšia demonštrácia proti obmedzeniam spojeným s koronavírusovou pandémiou v Nemecku - zúčastnilo sa na nej 5000 ľudí, pripomenul portál merkur.de.

Súvisiaci článok Nemci sa búria proti opatreniam. Krajinu čaká kríza, tajní varujú pred extrémistami Čítajte

Ďalšia demonštrácia naplánovaná na nadchádzajúcu sobotu sa však konať nebude, keďže jej organizátori ju zrušili.

Seehofer v stredu v Berlíne po prvom zasadaní vládneho výboru na boj s pravicovým extrémizmom a rasizmom takisto oznámil, že pripravuje nový súbor opatrení, pretože "týmito javmi je naša bezpečnosť v Nemecku najviac ohrozená".

Opatrenia by chcel zverejniť na jar 2021, pričom prvý návrh chce predložiť tento rok v októbri.