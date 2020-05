Inšpiroval celú Britániu, kapitána Toma povýšia do rytierskeho stavu

Veteránovi z 2. svetovej vojny sa podarilo vyzbierať 33 miliónov libier.

20. máj 2020 o 13:22 ČTK

LONDÝN. Storočný veterán britskej armády Tom Moore, ktorý sa stal národným hrdinom vďaka rekordnej charitatívnej akcii, bude povýšený do rytierskeho stavu.

Súvisiaci článok Chcel tisícku, vyzbieral 17 miliónov. Starček dojíma Britániu Čítajte

S jeho menom sa bude po nominácii zo strany premiéra Borisa Johnsona spájať titul Sir, píše agentúra Reuters.

Moore televízii BBC povedal, že povýšenie do rytierskeho stavu ho potešilo.

Veteránovi z 2. svetovej vojny sa nedávno podarilo vyzbierať 33 miliónov libier pre systém britského verejného zdravotníctva NHS, ktorý čelil náporu v súvislosti s koronaepidémiou.

Dokázal to tým, že s pomocou chodítka pred svojimi stými narodeninami, ktoré oslávil 30. apríla, stokrát prešiel vzdialenosť 25 metrov okolo svojej záhrady.

Veľká pocta

Televízii BBC kapitán Moore povedal, že sa na pasovanie za rytiera teší a že je to pre neho veľká pocta.

"Isteže som potešený a pohnutý skutočnosťou, že sa mi to stalo," poznamenal. Spočiatku pritom správe o svojom novom povýšení ani neveril.

"Pomyslel som si, že to nemôže byť pravda. Vždy som hovoril, že sa to nestane, ale zdá sa, že sa to skutočne stalo," dodal.

S aktom pasovania sa pre neho však spájajú aj drobné obavy. Panovníčka totiž potvrdzuje povýšenie do rytierskeho stavu položením meča na rameno takto poctenej osoby. "Dúfam, že nebude mať s mečom príliš ťažkú ​​ruku," zavtipkoval Moore.

Inšpirácia pre celú Britániu

Moore si už vyslúžil zápis do Guinessovej knihy rekordov, dostal viac ako 125-tisíc narodeninových pohľadníc a gratulácií a od britskej kráľovnej tiež hodnosť čestného plukovníka.

"Fantastická zbierka na charitu plukovníka Toma zlomila rekordy, inšpirovala celú krajinu a poskytla nám všetkým zdroj svetla v koronavírusovej hmle," povedal v utorok britský premiér Johnson, ktorý Moorea označil za "skutočný národný poklad".

Už minulý týždeň Johnson utrúsil, že by bolo vtipné, keby sa mu odteraz hovorilo Sir Thomas Moore.

Británia už totiž pod rovnakým titulom a veľmi podobným menom pozná anglického renesančného humanistu, filozofa, právnika a štátnika Thomasa Morea.

"Aká česť, a absolútne zaslúžená; je celkom mimoriadny," povedala BBC k získaniu rytierskeho titulu Mooreova dcéra Hannah Ingramová-Mooreová.