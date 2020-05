Nový šéf českého Senátu: Prezident tvrdí, že pred Čínou sa máme skloniť, ja to odmietam

So zosnulým Jaroslavom Kuberom mal priateľské vzťahy.

20. máj 2020 o 20:12 Nina Sobotovičová

Dnes už zosnulý predseda českého Senátu Jaroslav Kubera plánoval navštíviť Taiwan. To však pobúrilo Čínu, ktorá Taiwan síce neovláda, no považuje ho za svoju provinciu a snaží sa Taiwanu odopierať diplomatické styky s inými krajinami.

Kubera nečakane zomrel ešte pred plánovanou cestou 20. januára, príčinou úmrtia bol zrejme infarkt. Krátko pred smrťou však zosnulý šéf Senátu čelil tlaku a vyhrážkam čínskej ambasády, ktorá hrozila odvetou českým firmám, ak Kubera Taiwan navštívi. Znenie takzvaného čínskeho listu, v ktorom sa čínska ambasáda Kuberovi zastrájala odvetou, médiá získali mesiac po politikovej smrti.

"S tým listom sa spája množstvo nejasností. Ak mala ambasáda výhrady, prečo tento list neposlala priamo do Valdštejnského paláca, kde sídli Senát, ale riešila to cez hrad a cez kanceláriu prezidenta Zemana? Nedáva to zmysel," zdôrazňuje v rozhovore pre SME nový predseda Senátu MILOŠ VYSTRČIL. Pre nezrovnalosti v kauze čínskeho listu sa stretol s prezidentom Milošom Zemanom.

V rozhovore sa dočítate ako na nového šéfa českého Senátu tlačí Peking,

či napriek čínskym varovaniam zablahoželal taiwanskej prezidentke,

prečo si vyžiadal stretnutie s Milošom Zemanom,

čo mu prezident povedal o svojich kontaktoch s Čínou,

či je podľa neho možné mať dobré vzťahy s Čínou aj s Taiwanom.

Aké vzťahy ste mali so zosnulým Jaroslavom Kuberom?

Naše vzťahy boli veľmi korektné a priateľské. Neboli sme síce vyslovene blízkymi priateľmi, no mali sme rovnaké zmýšľanie. Neviem, ako by naše vzťahy opísal on, keby mal tú možnosť, no za seba hovorím, že som ho mal rád, veľmi som si ho vážil a veľa som sa od neho naučil.

Miloš Vystrčil. (zdroj: archív M.V.)

Aj naše manželky sa priatelili a spolu odsudzovali naše nadšenie pre politiku a schopnosť byť vždy všade inde, len nie doma.

Tušili ste, že Jaroslav Kubera pred smrťou čelil vyhrážkam čínskej ambasády, alebo ste sa to dozvedeli až z médií?

Vedel som, že jeho plán vycestovať na Taiwan sa stretol s nevôľou nielen Čínskej ľudovej republiky, ale aj niektorých českých politikov. Nevedel som však, akú má táto nevôľa podobu, ani že z Pekingu prichádzali explicitné vyhrážky.

Viacerí ľudia súhlasia s názorom manželky a dcéry Jaroslava Kuberu, že tlak Číny mohol mať vplyv na zdravotný stav vtedajšieho šéfa Senátu. Pripúšťate túto možnosť aj vy?