Šéf OSN žiada pre Afriku finančnú pomoc a zastavenie splátok dlhov

Africké krajiny v uplynulých rokoch ekonomicky rástli, koronavírus progres zastavil.

20. máj 2020 o 10:23 SITA

NEW YORK. Pandémia koronavírusu ohrozuje progres v Afrike a mohla by milióny ľudí uvrhnúť do extrémnej chudoby, varuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.

Vyjadril sa tak v stredajšom videoodkaze pri príležitosti brífingu na tému dopadu ochorenia COVID-19 v Afrike.

Neisté predpovede pandémie v Afrike

Zároveň pritom skonštatoval, že "krajiny na krízu reagovali pohotovo" a doterajší počet potvrdených prípadov je nižší, ako sa pôvodne odborníci obávali. Africký kontinent zatiaľ hlási vyše 2 500 mŕtvych.

Situácia je však podľa neho z veľkej časti neistá a vyzval preto na "medzinárodné kroky na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti v Afrike, udržanie dodávok potravín, vyhnutie sa finančnej kríze, podporu vzdelávania, ochranu pracovných miest, udržanie domácností a firiem nad vodou a zabezpečenie kontinentu proti strate príjmu a zárobkov z exportu".

Finančná pomoc a pozastavenie splátok dlhov

Na to, aby Afrika dokázala čeliť zničujúcim ekonomickým a spoločenským dopadom pandémie, je podľa Guterresa potrebných viac ako 200 miliárd dolárov (v prepočte asi 183 miliárd eur) a pozastavenie splátok dlhov afrických krajín.

Africké krajiny podľa neho v uplynulých rokoch zaznamenali výrazný ekonomický rast, no už teraz klesá záujem o africké komodity i turizmus.

Pandémia ešte "zhorší pretrvávajúce nerovnosti a vystupňuje hlad, podvýživu a zraniteľnosť voči ochoreniam".