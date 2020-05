Šéf OSN odporúča menej účastníkov na zasadnutí Valného zhromaždenia

Guterres považuje za nepravdepodobné, aby svetoví lídri mohli v septembri pricestovať do New Yorku.

19. máj 2020 o 19:59 SITA

NEW YORK. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) odporúča, aby sa každoročné septembrové stretnutie Valného zhromaždenia OSN pre pandémiu koronavírusu uskutočnilo so zníženým počtom účastníkov.

Stretnutie svetových lídrov v New Yorku každý rok na viac ako týždeň rôznych podujatí privíta tisícky ľudí, pričom tento rok sa vzhľadom na 75. výročie vzniku OSN očakávala ešte väčšia účasť.

Vzhľadom na situáciu však António Guterres navrhol hlavám štátov a vlád, aby tento rok radšej ich posolstvá nahrali vopred.

V Sále Valného zhromaždenia v sídle OSN by podľa neho mohol zároveň byť prítomný len jeden diplomat z každej zo 193 členských krajín.

V liste predsedovi Valného zhromaždenia OSN Tijjanimu Muhammad-Bandemu, ktorý sa v utorok podarilo získať agentúra AP, Guterres uviedol, že pandémia ochorenia COVID-19 sa bude na svete naďalej vyskytovať v rôznych stupňoch závažnosti a je veľmi nepravdepodobné, že by lídri mohli v septembri pricestovať do New Yorku.

Muhammad-Bande uviedol, že o stretnutí rozhodne po konzultáciách s členskými štátmi.