Brnenskí lekári vymenili pri unikátnej operácii zároveň oba kolenné kĺby

Doba liečby pacientky sa výrazne skráti.

19. máj 2020 o 17:29 SITA

BRNO. Lekári I. ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity majú za sebou unikátnu operáciu. Počas jediného operačného zákroku odoperovali pacientke oba kolenné kĺby, informuje český portál Novinky.cz.

Pacientka trpela artrózou oboch kolenných kĺbov. Vzhľadom na obojstranné ťažké postihnutie sa ortopédi rozhodli pre operáciu dvoch totálnych endoprotéz súčasne. Tento postup je v Českej republike úplne ojedinelý.

"Vyžaduje to veľmi zohratý operačný tím. Operácia je takisto náročná z hľadiska logistiky, časovej súslednosti operačného postupu, inštrumentácie a implantácie. Dôležitá je tiež dokonalá pooperačná starostlivosť a rehabilitácia," uviedol jeden z operatérov, prednosta I. ortopedickej kliniky Tomáš Tomáš.



Ako tiež vysvetlil, operácia oboch kolien zároveň vedie k výraznému skráteniu doby liečby pacientky. Pri bežnom postupe by musela druhú operáciu absolvovať o pol roka. Teraz operácia trvala len o niečo málo dlhšie, zhruba o desať minút než štandardná náhrada jedného kolenného kĺbu, ktorá bežne trvá do jednej hodiny.



Obojstranná náhrada vyžaduje okrem skúsených rehabilitačných pracovníkov tiež vybavenie pracoviska rehabilitačnými pomôckami, ako sú napríklad motorové dlahy, ktoré pomáhajú pacientom s rozcvičením operovaného kĺbu.

Neoddeliteľnou súčasťou je komplexná následná starostlivosť.