Google si zmenou loga pripomína Sira Nicholasa Wintona

Wintonovi sa tesne pred vojnou podarilo zachrániť stovky židovských detí z Československa.

19. máj 2020 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Google si v utorok Doodlom na svojej domovskej stránke pripomína 111. výročie narodenia Sira Nicholasa Wintona, ktorému sa tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny podarilo zachrániť životy 669 prevažne židovských detí, ktorým umožnil vycestovať z vtedajšieho Československa do Anglicka.



Autorom Doodla, ktorý sa okrem Slovenska zobrazuje aj v ďalších siedmich krajinách, je americký výtvarník Kevin Laughlin.

Inšpirácia do budúcnosti

Pri jeho tvorbe spolupracoval aj s Barbarou Winton, dcérou bývalého britského makléra a známeho hrdinu druhej svetovej vojny.

Tá verí, že príbeh jej otca môže byť inšpiráciou aj do budúcnosti a že nám jeho pripomienka pomôže konať práve vtedy, keď to bude najviac potrebné. Napríklad aj práve teraz, v čase krízy, ktorou je dnes celý svet zasiahnutý.



„Nicholas veril, že hovoriť o minulosti má zmysel iba vtedy, keď pozitívne ovplyvní to, ako sa ľudia zachovajú v súčasnosti. Preto dúfam, že dnešná spomienka ľudí inšpiruje k tomu, aby pomáhali ostatným vo svojich komunitách, aj za hranicami,“ uviedla Barbara za rodinu pri príležitosti výročia.

Silu a inšpiratívnosť príbehu Sira Wintona zdôrazňuje aj autor Doodlu.

„Veľmi často počúvame o tzv. efekte prizerajúceho sa alebo čítame správy o ľuďoch ignorujúcich problémy svojho okolia. Príbeh Sira Wintona ma zaujal práve tým, že predstavuje presný opak. Ukazuje niekoho, kto opustil vlastné pohodlie, aby pomohol tým, ktorí jeho pomoc potrebujú,“ povedal Laughlin.

Inšpiráciou mu boli pamätníky Sira Wintona a jeho detí, pričom sa v Doodli snažil zachytiť aj moment príchodu detí do Anglicka - teda cudzej, ale bezpečnej krajiny.

Wintonov príbeh bol dlho tajomstvom

Sir Nicholas George Winton sa narodil 19. mája 1909 v Anglicku do nemeckej židovskej rodiny Wertheimovcov. V roku 1938 sa zapojil do aktivít organizovaných Britským výborom pre utečencov z Československa, ktorá pomáhala skupinám prenasledovaných počas okupácie.

Po svojej návšteve Prahy sa rozhodol pomôcť ohrozeným, prevažne židovským deťom bezpečne vycestovať do Anglicka. Vďaka jeho aktivite sa počas jari a leta 1939 podarilo zachrániť 669 detí a nebyť náhody, svet by sa o ňom nikdy nemusel dozvedieť.



Wintonov hrdinský príbeh zostal utajený takmer päťdesiat rokov, dokonca aj pred jeho manželkou. Tá až v roku 1988 náhodou na povale ich domu objavila dokumenty, ktoré ho odhalili.

Na verejnosť sa jeho príbeh prvý raz dostal vďaka televíznemu programu That's life!, kde sa stretol s niektorými zo zachránených detí. Tí sa až ako šesťdesiatnici dozvedeli komu vďačia za život.



Veľkú zásluhu na celosvetovom rozšírení povedomia o Wintonových vlakoch je však možné pripísať slovenskému režisérovi Matejovi Mináčovi, ktorý v roku 1999 priblížil jeho príbeh vo filme Všetci moji blízki a v nasledujúcich rokoch mu venoval ešte dva dokumentárne filmy - Sila ľudskosti, ktorý v roku 2002 získal medzinárodnú cenu Emmy a Nickyho rodina z roku 2011.

„Mal som to šťastie, že som o Nicholasovi Wintonovi mohol natočiť tri filmy a stať sa jeho blízkym priateľom,“ povedal Mináč.

„Žijeme vo veľmi turbulentnej dobe, keď ľudia hľadajú nejakú iskru nádeje do budúcnosti a práve tento príbeh záchrany stoviek detí sa ňou môže stať. Ukazuje totiž, že jeden človek môže s pomocou ďalších zmeniť históriu, a motivuje ľudí, aby pre ostatných konali niečo dobré, tak ako Sir Winton pred osemdesiatimi rokmi,“ vysvetlil Mináč, prečo sú skutky Sira Wintona aktuálne aj pre dnešné generácie.



