Počet úmrtí na koronavírus prekročil v Spojených štátoch 90-tisíc

Spojené štáty majú najvyšší počet úmrtí na svete, ako aj najviac potvrdených prípadov infekcie.

19. máj 2020 o 6:16 TASR

WASHINGTON. Počet úmrtí na koronavírusovú chorobu COVID-19 v Spojených štátoch prekročil v pondelok číslo 90 000, pričom potvrdených prípadov nákazy tam je 1,5 milióna.

Informovala o tom v noci na utorok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Univerzitu Johnsa Hopkinsa (JHU).

Táto inštitúcia so sídlom v Baltimore, ktorá monitoruje vývoj pandémie v USA, zaznamenala iba v jednom týždni 10 000 úmrtí.

Najviac úmrtí aj prípadov infekcie

Spojené štáty majú najvyšší počet úmrtí na COVID-19 na svete, ako aj najviac potvrdených prípadov infekcie, avšak niekoľko krajín - vrátane Belgicka, Španielska, Británie, Talianska či Švédska - zaznamenalo viac úmrtí na jedného obyvateľa.

V štáte New York úrady registrujú takmer tretinu všetkých úmrtí, uviedla JHU.

Na základe priemeru 20 epidemiologických modelov môže bilancia mŕtvych do 6. júna dosiahnuť 112 000.

V USA sa dosiaľ vykonalo takmer 11,5 milióna testov, čo je menej než v desiatkach iných krajín na jedného obyvateľa, a vyliečilo sa približne 272 000 pacientov.

Počet úmrtí dosiahol v USA hranicu 50 000 už 24. apríla, pričom 11. mája ich bolo 80 000.

Trump označil WHO za bábku Číny

Podľa najnovších údajov počet úmrtí na COVID-19 v USA už druhý deň za sebou klesá - za uplynulých 24 hodín ich zaznamenali 759.

Pandémia od konca minulého roka, keď vypukla v Číne, celosvetovo zabila už vyše 316 000 ľudí.

Americký prezident Donald Trump v pondelok označil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za "bábku Číny" a potvrdil, že zvažuje zníženie alebo zrušenie jej podpory zo strany Spojených štátov.

Trump dodal, že USA ročne platia do fondov WHO približne 450 miliónov dokárov, čo je najväčší príspevok zo všetkých členských krajín. Podľa jeho slov WHO "nezaobchádza s USA dobre".