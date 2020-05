WHO súhlasila s vyšetrovaním v súvislosti so svojou reakciou na pandémiu

19. máj 2020 o 6:53 TASR

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa v pondelok rozhodla vyhovieť požiadavke väčšiny svojich členských krajín, aby začala nezávislé vyšetrovanie v súvislosti so svojou reakciou na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2.

Informovala o tom tlačová agentúra AP.

WHO podľa amerického ministra zlyhala

"Komplexné zhodnotenie", ktoré žiadali africké a európske krajiny i krajiny z ďalších častí sveta, má za cieľ posúdiť skúsenosti získané v súvislosti s riadením celosvetovej odozvy na pandémiu ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované novým typom koronavírusu.

Predmetom vyšetrovania však nebudú sporné záležitosti ako pôvod koronavírusu.

V pondelok sa v Ženeve začalo výročné zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), ktoré je najvyšším rozhodovacím orgánom WHO.

Americký minister zdravotníctva Alex Azar uviedol, že je čas na úprimnosť o tom, prečo sa ochorenie COVID-19 vymklo spod kontroly.

WHO podľa jeho slov zlyhala v oblasti získavania informácií, ktoré svet potreboval, a toto zlyhanie si vyžiadalo množstvo životov.

Začne nezávislé vyšetrovanie

Riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že začne nezávislé vyšetrovanie reakcie WHO v "najbližšej vhodnej chvíli".

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že má dôkazy naznačujúce, že vírus má pôvod v čínskom laboratóriu, pripomína AP.

Vedecká komunita tvrdí, že na základe všetkých doterajších dôkazov sa vírus pravdepodobne preniesol na ľudí zo zvierat.

Trump 14. apríla oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre WHO za to, že podľa neho nezvládla situáciu okolo epidémie nového koronavírusu. WHO vtedy obvinil z toho, že je "veľmi naklonená Číne".