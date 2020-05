Japonská armáda predstavila nový útvar pre obranu vo vesmíre

Jednotka bude monitorovať a brániť satelity pred hrozbami.

18. máj 2020 o 16:30 SITA

TOKIO. Japonsko v pondelok uviedlo nový útvar ozbrojených síl pre vesmírnu obranu, ktorý bude monitorovať a brániť japonské satelity pred hrozbami.

Eskadra pre vesmírne operácie, ktorá je súčasťou vzdušných síl, začína s 20 príslušníkmi, pričom do roku 2023, keď by mala byť úplne akcieschopná, by ich malo byť až zhruba 100.

"Je dôležité, aby sme získali prevahu aj v oblasti vesmíru. Musíme sa čo najskôr prispôsobiť novému bezpečnostnému prostrediu," vyjadril sa pri slávnostnom uvedení minister obrany Taro Kono.

Útvar by mal najmä monitorovať a ochraňovať japonské satelity pred nepriateľskými útokmi a kozmickým odpadom. Tiež bude vykonávať satelitnú navigáciu a komunikáciu pre ďalšie jednotky v teréne.

Eskadra bude spolupracovať s Vesmírnym veliteľstvom Spojených štátov aj japonskou národnou vesmírnou agentúrou JAXA, uviedol minister.



Uvedenie novej eskadry prichádza v čase narastajúcich obáv Japonska z toho, že sa Čína a Rusko usilujú o rušenie, vypnutie alebo zničenie satelitov.