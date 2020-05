Európska únia sa pokúsi odvrátiť snahy o anexie zo strany Izraela

Únia hovorí o porušovaní medzinárodného práva.

17. máj 2020 o 6:17 TASR

BRUSEL. Krajiny Európskej únie plánujú v snahe odvrátiť diplomatickú roztržku adresovať Izraelu varovanie, aby nepristupoval k anektovaniu častí okupovaného Predjordánska. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

Úniu znepokojujú plány nastupujúcej izraelskej vlády na anektovanie židovských osád v oblasti západného brehu Jordánu, ktoré by podľa EÚ porušilo medzinárodné právo a poškodilo nádeje na dosiahnutie mieru s Palestínčanmi.

Krajiny EÚ sa však nezhodujú na tom, aké opatrenia by mala Únia prijať, ak by Izrael uskutočnil takýto krok, ktorý má podporu prezidenta USA Donalda Trumpa.

Veľký počet krajín EÚ je proti anexii

Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn v rozhovore pre AFP povedal, že s rezortnými partnermi hovoril počas piatkovej videokonferencie aj o možnej deklarácii v tomto smere.

"Veľmi veľký počet krajín v piatok podporil návrh textu, ktorý sme vypracovali s mojím írskym náprotivkom Simonom Coveneym a v ktorom varujeme proti anexii, ktorá by bola porušením medzinárodného práva," priblížil.

Podpísanie vyhlásenia podľa neho odmietli Rakúsko a Maďarsko, preto nemohlo byť vydané v mene všetkých 27 štátov EÚ.

"Avšak skutočnosť, že veľmi veľký počet krajín podporuje túto líniu, je úspechom," zdôraznil dlhoročný šéf luxemburskej diplomacie.

Nová izraelská vláda

Izraelská "vláda jednoty", ktorú vytvoril doterajší premiér Benjamin Netanjahu so svojím hlavným rivalom Bennym Gancom, by mala zložiť prísahu túto nedeľu. Vyhlásenie EÚ by malo prísť po tom, zrejme v pondelok.

"Nehovoríme o sankciách. Hovoríme o prevencii. Tento text nie je útočný," povedal Asselborn.

“ Ak neuspejeme a nepresvedčíme Izrael, aby sa vzdal svojho projektu, najťažšia časť bude ešte len pred nami. „ Jean Asselborn, luxemburský minister zahraničných vecí

"Európska únia chce spolupracovať so susednými štátmi a krajinami v regióne a potvrdzuje svoju podporu vyrokovanému dvojštátovému riešeniu pre realizovateľnú perspektívu mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi," dodal minister.

"Toto riešenie nemá alternatívu. Nikto nepredložil iné realizovateľné riešenie."

Únia kritizovala Trumpov mierový plán

EÚ kritizovala Trumpov blízkovýchodný mierový plán zverejnený v januári, ktorý dal Izraelu zelenú, pokiaľ ide o anektovanie častí Predjordánska.

"Ak neuspejeme a nepresvedčíme Izrael, aby sa vzdal svojho projektu, najťažšia časť bude ešte len pred nami," varoval Asselborn.

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell po piatkových rozhovoroch informoval, že podnikne intenzívne diplomatické úsilie v snahe odvrátiť Izrael od anexií.

Priznal však hlboké názorové rozdiely medzi členmi Únie, keď niektorí ako Asselborn presadzujú tvrdú líniu a ďalšie apelujú na dialóg.

Nemenovaný európsky predstaviteľ doplnil, že existujú možnosti sankčných opatrení, ako sú zmrazenie bilaterálnych dohôd, prerušenie vedeckej spolupráce, zrušenie obchodných výhod či odvolanie veľvyslancov. Prijatie takýchto krokov by si však vyžadovalo jednomyseľné rozhodnutie európskej dvadsaťsedmičky.