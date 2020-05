Trump verí, že vakcínu proti koronavírusu sa podarí vyvinúť ešte tento rok

15. máj 2020 o 21:31 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump verí, že vakcínu proti koronavírusu sa podarí vyvinúť ešte tento rok.

Jej výskum označil za najväčší vedecký projekt od vývinu atómovej bomby, píše agentúra DPA.

"Nikto nevidel nič podobné tomu, čo sa teraz v našej krajine deje, od druhej svetovej vojny. Neuveriteľné," povedal Trump v záhrade Bieleho domu.

Prezident dúfa, že vakcínu sa podarí vyvinúť do konca tohto roku, hoci vedci si myslia, že to bude neskôr. Pokiaľ sa to nepodarí, Spojené štáty budú musieť pandémiu prežiť bez obmedzení ekonomiky. Vírus podľa neho "odíde".

"Vakcína alebo nie, sme späť," povedal Trump.

Prezident odmietol obavy, že Spojené štáty sa snažia vakcínu vyvinúť sami. "Pracujeme spoločne s mnohými krajinami," ozrejmil.

Potenciálne vakcíny sa podľa Trumpa budú masovo vyrábať ešte pred konečným súhlasom. To znamená, že schválená vakcína, ktorá bude efektívna a bezpečná, bude okamžite k dispozícii vo veľkom množstve.

Moncef Slaoui, šéf projektu vývinu vakcíny, uviedol, že po zhliadnutí údajov zo skúšok je "ešte viac presvedčený, že do konca roku bude k dispozícii niekoľko stoviek miliónov kusov vakcíny".