Ruskí lekári liečia ženu, ktorá sa zrejme druhýkrát nakazila koronavírusom

To, že sú ľudia, ktorí sa zotavili, imúnni voči opätovnej infekcii dosiaľ nepreukázali žiadne štúdie.

15. máj 2020 o 19:29 SITA

MOSKVA. Ruskí lekári tvrdia, že liečia ženu, ktorá sa možno druhý raz nakazila novým koronavírusom.

Pacientka sa naň liečila v nemocnici v meste Ulan-Ude, odkiaľ ju začiatkom apríla prepustili po tom, ako mala negatívny test.

O dva týždne neskôr sa však u nej znova objavili respiračné príznaky a keď absolvovala ďalší test, bol pozitívny. Žena sa v súčasnosti znova lieči v nemocnici, uviedla lekárka Taťjana Symbelovová.



"Otázkou je, či je to opätovná infekcia, pretože medzi prepustením a objavením sa respiračných príznakov ubehlo 15-16 dní, alebo sa jej vrátila choroba, ktorú mala skôr. V danom momente nám to nie je celkom jasné," vyjadrila sa lekárka.



To, že sú ľudia, ktorí sa zotavili z koronavírusu, imúnni voči opätovnej infekcii dosiaľ podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nepreukázali žiadne štúdie.



Rusko eviduje vyše 262-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a 2 418 mŕtvych.