Rakúsko otvorí v polovici júna hranice s Lichtenštajnskom a Švajčiarskom

O podobnej dohode rokuje aj s východnými susedmi.

15. máj 2020 o 16:11 TASR

VIEDEŇ. Rakúsko sa v piatok dohodlo na úplnom otvorení hraníc s Lichtenštajnskom a Švajčiarskom od 15. júna.

Ide o rovnakú dohodu, akú Rakúšania predtým uzavreli s Nemeckom. Informoval o tom rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého citovala agentúra Reuters.

Rokuje aj so Slovenskom

"Dosiahli sme dohodu s Nemeckom, Lichtenštajnskom a Švajčiarskom na okamžitom výraznom uvoľnení (obmedzení na hraniciach) a úplnom otvorení hraníc od 15. júna," povedal Kurz na tlačovej konferencii.

Kancelár dodal, že Rakúsko teraz o podobnej dohode rokuje s východnými susedmi.

"V prvej línii teraz vidíme krajiny na východe, napríklad Česko a Slovensko," uviedla v stredu podľa českého portálu iDnes.cz rakúska ministerka cestovného ruchu Elisabeth Köstingerová pre rozhlasovú stanicu Ö1.

Hranice otvára aj Slovinsko

Uvoľnenie režimu na hraniciach avizovalo aj Nemecko, ktoré od soboty 16. mája čiastočne uvoľní kontroly, a to najskôr na hraniciach s Luxemburskom a v ďalšej fáze aj s Dánskom.

Na nemeckých hraniciach s Francúzskom, Rakúskom a so Švajčiarskom by mali kontroly pokračovať až do 15. júna, ale od soboty budú len náhodné.

Svoje hranice otvára takisto Slovinsko, do ktorého budú môcť obyvatelia Únie od konca mája vstupovať cez stanovené hraničné priechody bez povinnosti podstupovať karanténu.