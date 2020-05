Španieli chcú v lete lákať turistov, obmedzenia veštia zlú sezónu

Španielsko sa spolieha aj na Kanárske ostrovy.

15. máj 2020 o 17:18 Lukáš Onderčanin

MADRID, BRATISLAVA. Hranice sú zatvorené, cestovať medzi viacerými okresmi sa zatiaľ nemôže, no viaceré španielske letoviská sa už chystajú na turistickú sezónu.

Španielsko, jednu z krajín najviac postihnutých koronavírusom, však zrejme aj tak čaká katastrofálny rok v turizme.

Hotely a pláže síce pripravujú bezpečnostné opatrenia, s pôvodnými počtami turistov však takmer určite počítať nemôžu. Letecké spoločnosti a hotely sa navyše obávajú, že vládne opatrenia odradia aj tých, ktorí sú odhodlaní do Španielska v lete prísť.

Hotely s obrazovkami

V meste Fuengirola v juhošpanielskom regióne Costa del Sol by mali čoskoro nainštalovať na lampy na pláži senzory s umelou inteligenciou.

Tie by mohli v lete počítať, koľko ľudí sa na pláži nachádza a či priestor nie je preplnený. V katalánskom meste Salou zase rozmýšľajú o tom, že by vstupy na pláž boli časovo obmedzené a napríklad seniori by sa mohli kúpať len v určitých hodinách.