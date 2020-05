Trump nezvláda pandémiu, vymyslel si preto Obamagate

Prezident žiadne dôkazy neposkytol.

15. máj 2020 o 15:34 Matúš Krčmárik

Každý vie, za čo patrí Obama do väzenia, spustil Trump sériu útokov, (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak by ste v posledných dňoch sledovali Fox News alebo iné médiá spriaznené s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, prípadne priamo jeho profil na twitteri, veľmi ľahko by ste mohli zabudnúť, že krajina čelí pandémii Covid-19 a má najviac obetí na svete.

Že počet potvrdených prípadov v krajine dosiahol takmer 1,5 milióna a 87-tisíc ľudí Covidu-19 podľahlo. Mohlo by vám ujsť aj to, že v len za posledný týždeň v Spojených štátoch tri milióny ľudí požiadali o dávky v nezamestnanosti a počas pandémie je to už 36 miliónov ľudí.

Súvisiaci článok Biden kampaňuje z pivnice, Trump si užíva pozornosť v televízii aj na sociálnych sieťach Čítajte

Prezident a jeho spriaznené médiá totiž pandémiu prekrývajú kauzou, ktorú ani sám Trump nevie špecifikovať, ale o to viac o nej hovorí.

Podľa neho ide o „zďaleka najväčšie sprisahanie v histórii Spojených štátov“. Podľa vzoru Watergate tomu dal chytľavý názov – Obamagate.

Vy viete, o čo ide

„Vy viete, o aký zločin ide,“ povedal novinárovi z Washington Post, keď ten chcel vedieť, o čom prezident hovorí, keď hovorí o Obamagate. „Zločin je jasný každému. Stačí čítať noviny, len nie tie vaše.“

Problémom je, že nikto presne nevie, o čom prezident hovorí, ale je jasné, že cieľom je jeho demokratický predchodca Barack Obama a s ním aj Joe Biden, ktorý bol Obamov viceprezident a v tohtoročných prezidentských voľbách sa postaví proti Trumpovi.