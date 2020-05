V čase koronavírusu môžu dávať lekcie. Svet si neprestáva všímať úspech Slovenska

Keď sa táto pandémia skončí a začneme počítať, ako si s ňou svet poradil, Slovensko bude zrejme vyzdvihované ako úspešný príbeh, kým na Spojené štáty - krajinu, ktorá by mala byť na takéto krízy najlepšie pripravená - sa bude spomínať ako na tú, ktorá utrpela najviac.

V článku o slovenskom boji proti koronavírusu to v stredu napísal americký magazín The Atlantic.

„Pozoruhodné je, že (Slovensko) nie je mimoriadne bohatá krajina so silným zdravotníckym systémom, ani nie je považovaná za obzvlášť dobre vybavenú na zvládanie pandémie,“ poznamenala reportérka Atlanticu Yasmeen Sheranová.

Zároveň však vyzdvihla postup slovenských politikov, ktorí na vírus zareagovali rýchlo. Vo svojom článku zdôrazňuje, že kým Svetová zdravotnícka organizácia ešte diskutovala o tom, či sú rúška dostatočne efektívne v brzdení šírenia vírusu, prezidentka Zuzana Čaputová a členovia novej vlády mali pri jej vymenovaní na sebe rúška a rukavice. Išli tak vzorom.

Financial Times: Ako stredná a východná Európa dostala vírus pod kontrolu

„Slovensko, Česko a Poľsko boli medzi prvými krajinami Európskej únie, ktoré zatvorili hranice,“ podotkol pred dvoma týždňami britský denník.

„Štáty strednej a východnej Európy reagovali skôr, ako sa u nich epidémia začala. Česko a Slovensko konali veľmi, veľmi rýchlo,“ citovali Financial Times profesora Martina McKeeho z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Britský denník uviedol, že aj nosenie rúšok mohlo zohrať dôležitú úlohu pri zvládnutí prvej vlny nákazy.

„Od Slovákov, Čechov a Rakúšanov sa vyžadovalo, aby vonku chodili s ochrannými maskami na tvárach, a to aj napriek tomu, že priamo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) takéto kroky neodporúčala,“ podotkli zároveň Financial Times.

„V polovici marca sa nový slovenský premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí zišli v televíznom štúdiu, kde ich moderátorka Zlatica Puškárová vyzvala, aby išli príkladom a nasadili si rúška,“ uvádza britský denník.

O postupe Slovenska v boji s koronavírusom svojich čitateľov informoval aj americký magazín Bloomberg. Zverejnil text slovenského autora Radoslava Tomeka.

Ten zdôraznil, že „Slovensko zatvorilo školy, obchody aj hranice skôr ako ktorákoľvek európska krajina s výnimkou Talianska“.

„Politici aj moderátori a moderátorky sa zatiaľ ukazovali v rúškach a to ešte skôr, ako vláda nariadila ich povinné nosenie.“

Americký denník Wall Street Journal už 12. apríla upozorňoval na výrazné rozdiely v počte infikovaných aj obetí medzi európskymi krajinami.

„Kým v západnej Európe sa nemocnice preplnili chorými a márnice len ťažko zvládajú nápor mŕtvych, v krajinách smerom na východ je situácia opačná,“ poznamenal vtedy denník.

Ako hlavnú príčinu obrovských rozdielov autori Bojan Pancevski a Drew Hinshaw. identifikovali „strach chudobnejších krajín v strednej a východnej Európe“.

„Tieto štáty sa obávali, že ich pomerne slabý zdravotnícky systém nezvládne nával pacientov s koronavírusom, a preto veľmi rýchlo prikročili k radikálnym obmedzeniam pohybu, aby dostali nákazu pod kontrolu,“ uviedli Pancevski a Hinshaw.

Zároveň zdôraznil, že Slovensko vyhlásilo núdzový stav už 12. marca, pričom v tom čase evidovalo iba 21 pacientov s koronavírusom.

