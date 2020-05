Pandémia koronavírusu v New Yorku vytvorila pozitívny rekord

Pri dopravných nehodách v meste nezomrel žiaden chodec už takmer dva mesiace.

14. máj 2020 o 17:35 SITA

Queens Blvd. v New Yorku. (Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. Pandémia nového koronavírusu sa pričinila o to, že v New Yorku už takmer dva mesiace nezomrel pri dopravnej nehode žiaden chodec.

Ako uviedla komisárka pre dopravu Polly Trottenberg, utorok bol už 58. deň bez takéhoto úmrtia v meste, čo je podľa nej výsledkom vyše 50-dňového obmedzenia pohybu. Informuje o tom spravodajská televízia CNN.

Podľa hovorcu newyorského úradu dopravy Scotta Gastela je to pritom najdlhší čas bez smrteľných nehôd chodcov od začiatku záznamov. Mesto začalo viesť záznamy o rôznych druhoch úmrtí v roku 1983.

Keďže sú prázdne ulice aj dopravné nehody, pri ktorých účastníci utrpeli zranenia, značne poklesli.

Hovorkyňa newyorskej polície uviedla, že od 13. apríla do 10. mája zaznamenali 69-percentný pokles takýchto kolízií oproti rovnakému obdobiu z minulého roka. Zatiaľ čo vlani evidovali 3 236 nehôd, tento rok to bolo len 1 015.