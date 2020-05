Pri zámernom zrazení autom utrpel zranenia izraelský vojak

Osud vodiča nie je známy.

14. máj 2020 o 15:45 TASR

JERUZALEM. Izraelské bezpečnostné zložky vo štvrtok "neutralizovali" vodiča auta, ktoré v blízkosti židovskej osady na juhu západného brehu Jordánu narazilo do vojaka izraelskej armády.

Informoval o tom denník The Times of Israel s tým, že izraelský vojak utrpel pri náraze stredne ťažké zranenia a previezli ho do nemocnice v Beerševe.

Armáda uviedla, že útočník bol neutralizovaný, čo podľa denníka znamená, že bola voči nemu použitá strelná zbraň. Jeho stav nie je známy.

Incident sa odohral neďaleko židovskej osady Negohot ležiacej v juhozápadnej časti Judska a Judských hôr.