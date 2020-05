Francúzsko nariadilo vymazávanie ilegálneho obsahu z internetu

Obsah označený ako teroristický alebo ako detskú pornografiu musia vymazať už do hodiny.

14. máj 2020 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Dolná komora francúzskeho parlamentu v stredu odobrila kontroverzný zákon o prejavoch nenávisti, ktorý prikazuje spoločnostiam vlastniacim sociálne médiá na svojich platformách vymazávať vybraný nelegálny obsah, inak im hrozia vysoké pokuty.

Boj proti nenávisti a násiliu

Firmy by podľa nových pravidiel mali do 24 hodín od nahlásenia používateľmi vymazávať nenávistné komentáre týkajúce sa rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie, rodu či hendikepu, ale aj sexuálneho obťažovania.

Obsah označený ako teroristický alebo ako detskú pornografiu musia vymazať už do hodiny.



V prípade nedodržania pravidiel čelia platformy pokutám do 1,25 milióna eur. Ak predčasne vymažú obsah, ktorý neskôr uznajú za prijateľný, pokuty im nehrozia, píše spravodajský portál CNN.

Obavy z cenzúry

Niektorí právni odborníci a aktivisti sa však obávajú, že zákon dá vláde bezprecedentnú právomoc pri cenzúre činností na internete.

Politickí aktéri by mohli dostať "nový nástroj na zneužitie ich moci a cenzúru internetu pre politické účely," uviedol pre CNN hovorca francúzskej organizácie proti cenzúre a kontrole na internete La Quadrature du Net.

Ako upozornil, mohlo by sa to obrátiť proti "novinárom, aktivistom a výskumníkom, o ktorých tvrdí, že ochraňuje", pretože nikto presne nevie, čo by sa malo na internete považovať za "očividne nezákonné".

Podobný zákon má od roku 2018 aj Nemecko, ktoré od sociálnych médií požaduje odstránenie prejavov nenávisti a falošných správ v priebehu 24 hodín od nahlásenia.

Tiež musia každých šesť mesiacov zverejňovať správy, v ktorých uvedú počty sťažností týkajúcich sa nelegálneho obsahu. Porušenie sa rovnako trestá pokutami.

Vlani dostal v Nemecku za nedodržanie daného zákona pokutu Facebook, a to dva milióny eur.