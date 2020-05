Trump nevyzval moslimov, aby opustili USA

Pôvodný text napísal veterán amerického letectva po útokoch z 11. septembra 2001.

14. máj 2020 o 11:05 TASR

BRATISLAVA. Facebookový príspevok uvádza, že americký prezident Donald Trump mal pred ôsmimi mesiacmi vyzvať moslimov, aby opustili Spojené štáty, ak sa odmietnu prispôsobiť americkému spôsobu života.

V skutočnosti to však Trump nikdy nepovedal a tie isté slová boli v minulosti nepravdivo pripisované aj austrálskej premiérke.

Pôvodný text v angličtine napísal veterán amerického letectva po útokoch z 11. septembra 2001.

TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Podľa facebookového príspevku uverejnenom na stránke Dole králičou norou sk 17/17+ mal Donald Trump vyzvať moslimov, ktorí sú za prijatie práva šaría, aby opustili Spojené štáty.

Na konci príspevku sa píše, že Trump to vyhlásil v septembri 2019.

Okrem iného mal povedať: "Imigranti, nie Američania, sa musia prispôsobiť. ...Berte alebo nechajte tak". A tiež: "Ak vás Boh uráža, potom navrhujem, aby ste za svoj nový domov zvážili inú časť sveta, pretože Boh je súčasťou našej kultúry".

Príspevok zdieľali aj facebookové stránky ako Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko - Trnavský kraj alebo Amerika nas*r si, či skupiny ako Armáda pravdy alebo SLOVANSKÝ ŠTÁT. Celkovo zdieľalo slovenskú verziu hoaxu najmenej 3500 užívateľov.

Aj keď sa Trump v minulosti vyjadroval kontroverzným spôsobom o moslimoch a imigrantoch, slová, o ktorých sa píše v príspevku, mu nemožno prisúdiť. Novinári z amerického portálu Check Your Fact vyvrátili túto dezinformáciu už v apríli tohto roku.

Rovnaký text, len s malými úpravami pre austrálskych čitateľov, v minulosti neoprávnene prisudzovali aj Julii Gillardovej, ktorá bola austrálskou premiérkou v rokoch 2010 - 2013. Toto tvrdenie vyvrátil portál Snopes.

V skutočnosti je možné pôvod príspevku vysledovať až k stĺpčeku bývalého príslušníka amerického letectva, veterána Barryho Loudermilka, s názvom "This is America. Like It or Leave It", ktorý ho napísal po útokoch z 11. septembra 2001 a uverejnil v lokálnych novinách The Bartow Trader vychádzajúcich v štáte Georgia.

Na stránke novín sa nenachádzajú príspevky z tak dávnej minulosti, ale agentúre AFP sa podarilo nájsť príspevky na stránkach a fórach s Loudermilkovým textom datované až do októbra 2001.

Vo svojom texte Loudermilk spomína Sľub vernosti (Pledge of Allegiance), kresťanské základy a americký spôsob života rovnako, ako je tomu aj vo facebookovom príspevku šíriacom sa po internete. Slovenská verzia bola len skrátená a preložená.

Jeho článok publikovali aj v časopise Vietnow National, ktorý už nevychádza, ale bol zameraný na amerických veteránov a venoval sa témam vojenstva a armády.

Aj keď sa nedá tvrdenie z FB príspevku spojiť s Donaldom Trumpom, existuje prepojenie s Republikánskou stranou.

Podľa stránky Ballotpedia, ktorá zhromažďuje informácie o politikoch a volených zástupcoch v USA, nastúpil Barry Loudermilk do amerického Kongresu za Republikánsku stranu v roku 2015 za 11. okrsok štátu Georgia.

V minulosti bol tiež zvolený do Snemovne reprezentantov štátu Georgia a aj do tamojšieho Senátu.