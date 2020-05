Výročná omša vo Fátime sa po prvýkrát konala bez pútnikov

Vlani pútnické miesto navštívilo celkovo 6,3 milióna ľudí.

14. máj 2020 o 6:40 TASR

FÁTIMA. Bez státisícov veriacich, ktorých každý rok 13. mája privíta, bolo katolícke pútnické miesto v portugalskej Fátime v stredu po prvý raz za svoju storočnú históriu takmer prázdne.

Pred svätyňou, z dôvodu koronavírusovej pandémie uzavretou pre verejnosť, sa zišlo na bohoslužbe iba približne 30 jej zamestnancov.

Vlani toto pútnické miesto - najznámejšie v krajine - navštívilo celkovo 6,3 milióna ľudí.

Bez pútnikov

Bohoslužbu, streamovanú online, viedol miestny biskup António Marto, ktorý prečítal i odkaz od pápeža Františka.

Ten v ňom vyslovil ľútosť, že "sila okolností" znemožnila v tomto roku veriacim púť do Fátimy, malého mesta, kde sa podľa cirkvi v roku 1917 zjavila trom chudobným deťom Panna Mária.

"Táto osamelosť a bezútešnosť nám poskytuje duchovnú i ľudskú skúsenosť, vďaka ktorej chápeme, že osamote nedokážeme obohatiť život," uviedol po bohoslužbe kňaz Francisco Pereira, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Krajina uvoľňuje opatrenia

Súvisiaci článok Minúta po minúte: USA zaznamenali ďalších 1813 úmrtí na Covid-19 Čítajte

Uzatvorenie portugalských hraníc a paralýza cestovného ruchu majú "katastrofálny dosah na celý región", posťažoval sa jeden z miestnych podnikateľov v ubytovacích službách. Krajina iba minulý týždeň zrušila výnimočný stav.

Začiatkom júna by sa v súlade s plánom vlády mala začať posledná fáza uvoľňovania karanténnych opatrení.

Do práce by sa tak postupne mohli vrátiť všetci zamestnanci a otvoriť by sa mohli nákupné centrá, kiná a divadlá, v ktorých by naďalej platili pravidlá spoločenského odstupu.

Vyučovanie v školách pre študentov od 16 do 18 rokov sa podľa očakávania obnoví na budúci týždeň.

Portugalsko s desiatimi miliónmi obyvateľov oficiálne zaznamenalo vyše 28 000 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 a 1175 úmrtí naň.