Kanadsko-americká hranica má zostať zatvorená do 21. júna

Kanadsko-americká hranica je pre väčšinu dopravy uzavretá. Dovolená je doprava za účelom obchodu.

13. máj 2020 o 16:48 TASR

OTTAWA. Kanadsko-americká hranica bude pre väčšinu dopravy uzatvorená až do 21. júna, informoval v stredu kanadský denník The Globe and Mail.

Obmedzenia na hraniciach platia od 21. marca. Ottawa a Washington sa 18. apríla dohodli na ich predĺžení o ďalších 30 dní z dôvodu pokračujúceho šírenia koronavírusu v oboch krajinách.

Podľa The Globe and Mail, ktorý sa odvoláva na zdroj oboznámený s prebiehajúcimi bilaterálnymi rokovaniami, Kanada požiadala o ďalšie 30-dňové predĺženie.

Zdroj takisto uviedol, že je "takmer isté", že Washington bude s predĺžením obmedzení súhlasiť.

Predstavitelia kanadského ministerstva zahraničných vecí na žiadosť o komentár bezprostredne po zverejnení článku nereagovali.

Kanadský premiér Justin Trudeau v utorok uviedol, že Kanada hľadá spôsoby, ako sprísniť opatrenia ochrany pred prenášaním vírusu z jednej krajiny do druhej. O detailoch však nehovoril.

"Pri otváraní hraníc pre medzinárodnú dopravu, vrátane tých so Spojenými štátmi, budeme veľmi, veľmi opatrní," povedal v utorok Trudeau novinárom.

