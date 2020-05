Babiš: Hranice so Slovenskom by sme mohli otvoriť v prvej polovici júna

Podľa Babiša by bolo ideálne, keby Česi cez prázdniny nikam necestovali.

13. máj 2020 o 13:41 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

PRAHA. Hranice medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom by sa podľa českého premiéra Andreja Babiša mohli opäť otvoriť 8. alebo 15. júna.

O tom, kedy sa otvoria hranice s Nemeckom, Česko zatiaľ nerokuje, uviedol v stredu Babiš.

Podľa Babiša by však bolo ideálne, keby Česi cez prázdniny nikam necestovali.

"Chceme, aby Česi cez prázdniny zostali doma a minuli svoje peniaze u nás," cituje premiéra spravodajský portál Novinky.cz. To by malo pomôcť naštartovať českú ekonomiku.

Česko uzavrelo hranice so všetkými krajinami 16. marca, opäť ich otvorilo 27. apríla. Česi síce môžu vycestovať, no obmedzujú ich podmienky v okolitých krajinách. Ak občania ČR vycestujú za hranice, na ceste späť musia doložiť negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako štyri dni. Ak sa testom nepreukážu, musia ísť na 14 dní do karantény.