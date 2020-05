Našli vrak americkej bojovej lode USS Nevada

V roku 1948 bola počas cvičení potopená torpédom.

13. máj 2020 o 14:19 TASR

WASHINGTON. Výskumníci zo spoločnosti Ocean Infinity objavili vrak potopenej americkej bojovej lode USS Nevada. Nachádza asi 120 kilometrov juhozápadne od prístavu Pearl Harbor v hĺbke okolo 4700 metrov, informovali v utorok americké médiá.

USS Nevada slúžila americkému námorníctvu 35 rokov. Loď bola vážne poškodená v decembri 1941 pri japonskom útoku na Pearl Harbor. Potopeniu zabránilo len to, že nabehla na plytčinu. O necelé tri roky sa zúčastnila na invázii do Normandie.

Po druhej svetovej vojne prežila USS Nevada jadrový test na atole Bikini. V roku 1948 bola počas cvičení potopená torpédom. Odvtedy nebola známa jej presná poloha na morskom dne.

USS Nevada (BB-36) bolo plavidlo triedy Nevada a niesla meno 36. štátu americkej Únie. Mala jedinú sesterskú loď Oklahoma.

Na vodu bola spustená 11. júla 1914 a americké námorníctvo si ju prevzalo 11. marca 1916. Pohon zabezpečovalo 12 kotlov, maximálna rýchlosť lode bola 20,5 uzla (približne 38 km/h).

Pri Nevade bol po prvýkrát použitý systém pancierovania "všetko alebo nič", to znamená, že hlavné a životne dôležité časti chránil silný pancier, kým menej dôležité časti boli chránené slabo.

Do polovice roku 1918 slúžila USS Nevada v Tichom oceáne, následne bola prevelená do Európy, kde sa stihla ešte zapojiť do bojov v prvej svetovej vojne. Po vojne slúžila v Atlantiku a východnom Tichomorí. Podnikla plavby do Brazílie a Austrálie. Koncom 20. rokov podstúpila rozsiahlu prestavbu.