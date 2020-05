Latinskú Ameriku zasiahla pandémia podobne ako Európu, len sa o tom toľko nehovorí

BRAZÍLIA, BRATISLAVA. Prvé príznaky nákazy koronavírusom sa u Alderona Basquesa Félixa, učiteľa a jedného z lídrov domorodej komunity v brazílskom meste Manaus, objavili koncom apríla. Liečil sa doma, nemal totiž peniaze na cestu autobusom do najbližšej nemocnice.

Keď sa jeho stav začal zhoršovať, priatelia sa päť hodín neúspešne snažili zohnať sanitku. Chudobná komunita sa nakoniec zozbierala, aby mali peniaze na taxík. Neskoro, 49-ročný muž bol už vtedy mŕtvy.

V nemocnici odmietli prevziať jeho telo, márnica bola plná. Priatelia tak s jeho telom čakali v kostole, kým ho niekto prevzal. „Lekársky personál odmietol jeho telo aj urobiť testy,“ hovorí pre New York Times Aguinilson Tikuna, priateľ zosnulého. Basques Félix sa tak medzi potvrdené obete nákazy Covid-19 nedostal.

Podobné príbehy prinášajú svetové médiá zo všetkých končín Latinskej Ameriky. Aj Svetová zdravotnícka organizácia priznáva, že po Ázii a Európe sa Amerika stáva hlavným centrom pandémie.

Keďže nie všetky obete pandémie sa do štatistík dostanú, New York Times porovnával, o koľko sa v mestách zvýšil počet úmrtí oproti priemeru minulých rokov. To je pri systéme, kde často testujú len ľudí v nemocniciach, kým mnohí ostávajú doma, najspoľahlivejší znak prítomnosti pandémie.

V peruánskej Lime sa počet úmrtí zdvojnásobil, čo je podobný údaj, ako to bolo v najhoršom mesiaci v Paríži. V brazílskom meste Manaus, 1,7 miliónovej metropole hlboko v Amazonskom pralese, stúpol počet mŕtvych trikrát, čo je porovnateľné s Londýnom alebo Madridom.

V ekvádorskom prístavnom meste Guayaquil bol nárast zosnulých v apríli porovnateľný so situáciou v New Yorku počas najhoršieho obdobia. Zomrelo päťkrát viac ľudí, ako je priemer z minulých rokov.

Kým vývoj v západných mestách svet pozorne sledoval, Latinská Amerika ostáva v úzadí. Sčasti aj preto, že miestne chudobnejšie krajiny nemajú dostatok testov, aby dodávali spoľahlivé údaje o rozsahu pandémie.

Aj tu sa pritom objavujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami, neplatia však bežné zaužívané vzorce z posledných mesiacov. Pomerne bohaté Čile zatiaľ vyviazlo z pandémie dobre, rovnako ako oveľa chudobnejší Paraguaj.

Peru reagovalo na prvé prípady prísnym uzavretím ekonomiky, v uliciach hliadkujú vojaci. Počet obetí tu napriek tomu stúpa veľmi podobne ako v Brazílii alebo v Mexiku, kde lídri verejne ľahčovali hrozbu vírusu.

Ten, kto na to nemá, zomrie

V chudobnejších krajinách nie je kvalitné zdravotníctvo také dostupné ako v Európe a príbehy z viacerých štátov poukazujú na to, žepomoc často dostanú len najbohatší.

„Ak máte peniaze na liečenie vašej matky doma, urobte to. Ak ju tu necháte, zomrie,“ povedala sestra Ane Marii v nemocnici v ekvádorskom Guayaquile. Už vtedy zvažovala, že v nemocnici svoju 67-ročnú matku s Covidom-19 v zdravotníckom zariadení nenechá.

Izby boli preplnené, personál nestíhal, chýbali ochranné pomôcky. Z mesta v tom čase do svete odchádzali zábery tiel odložených na ulici, lebo márnice boli preplnené.

Ana Maria na to mala, píše CNN. Matke zaplatila osobnú sestru, ktorá ju z najhoršieho dostala. Väčšina obyvateľov mesta na pobreží Tichého oceánu však takéto možnosti nemá.

Ana Maria spomína, ako sa jej ešte pred odchodom z nemocnice prihovorila dcéra jedného z pacientov. „Plakala a hovorila mi, že moja matka prežije len preto, že máme peniaze. Oni tie peniaze nemajú,“ dodáva Ana Maria.

Zo zjazdoviek do slumov

Veľké rozdiely vidno aj v Brazílii, kde zomiera čoraz viac ľudí a na celom svete má už šiesty najvyšší počet obetí – 12 400. V skutočnosti ich môže byť oveľa viac, lebo v krajine testujú len ľudí v nemocniciach a vláda prezidenta Jaira Bolsonara sa tvári, že situácia nie je taká vážna.

Pandémia v Latinskej Amerike Brazília - 178 214 nakazených, 12 461 obetí.

- 178 214 nakazených, 12 461 obetí. Peru - 72 059 nakazených, 2057 obetí.

- 72 059 nakazených, 2057 obetí. Mexiko - 38 324 nakazených, 3926 obetí.

- 38 324 nakazených, 3926 obetí. Ekvádor - 30 419 nakazených, 2327 obetí.

Bolsonaro nariadil firmám, aby začali otvárať ekonomiku, chcel by obnoviť aj futbalovú ligu. Podľa jeho názoru športovcom nič vážne nehrozí, lebo sú v dobrej kondícii.

Jednotlivé štáty sú však proti a hlavné rozhodnutia tak ostávajú na nich. Minister zdravotníctva štátu Sao Paulo Edson Aparecido priznáva, že aj keď chorobu do krajiny priniesli najmä bohatí ľudia, ktorí sa "vracali z lyžovačky v Colorade alebo v Taliansku", najviac zasiahnutí sú chudobní.

Covid-19 sa totiž dostal do slumov a len v samotnom Sao Paule žije vo favelách 1,3 milióna ľudí - jedenásť percent z dvanástich miliónov obyvateľov mesta.

Štát nariadil občanom ostať doma, ale pre mnohých to skrátka nie je možné. „Ak by som ostal doma, zomrel by som od hladu,“ hovorí pre CNN Dejair Batista, ktorý vlastní kaderníctvo v najväčšom slume Sao Paula Brasilandia. Len z neho zatiaľ hlásia viac ako 120 potvrdených obetí koronavírusu.

Otvára napriek zákazu a nahlas dáva na vedomie, že zákazníci sú vítaní. On sám si aspoň vždy nasadí rúško. „Ak by som si mohol vybrať, ostal by som doma, ale musím vyjsť von,“ hovorí a vysvetľuje, že od jeho príjmu závisí jeho sestra aj neter. „Už teraz meškám so splátkami za minulý mesiac aj za tento mesiac,“ dodáva.

Nemajú na ochranné pomôcky

Veľkým problémom pre vlády latinskoamerických štátov je dostať sa k zdravotníckym pomôckam. Keďže pandémia tu vypukla o niečo neskôr, väčšinu svetových zásob vykúpili Čína, Spojené štáty alebo európske krajiny.

Nehovoriac o tom, ako chudobnejšie štáty globálneho juhu nemôžu cenovo konkurovať najbohatším ekonomikám.

Tým najchudobnejším štátom ako Venezuela či Haiti by teoreticky mohla pomôcť Svetová zdravotnícka organizácia, no tá je sama oslabená po tom, ako Spojené štáty prestali prispievať do jej rozpočtu.

Navyše, Panamerická zdravotnícka organizácia varuje, že pre boj s Covidom-19 štáty škrtajú prostriedky určené na boj s inou epidémiou, s horúčkou dengue. Tá zabila v minulom roku v regióne 1500 ľudí, nakazené boli viac ako tri milióny.

Dengue síce nie je väčšinou smrteľná a dá sa potlačiť liekmi proti bolesti, no symptómy ako únava, strata hmotnosti alebo depresie môžu ovplyvniť schopnosť ľudí pracovať.

Vážné prípady sa liečia transfúziami a v prípade neliečenia môže mať dlhodobé následky. Toto však nie je možné v prípadoch, keď pacienti pre obavy z nakazenia Covidom-19 ostanú radšej doma alebo ich odmietnu v preplnených nemocniciach.