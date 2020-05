Wu-chan plánuje otestovať všetkých jedenásť miliónov obyvateľov

Testovanie by malo prebehnúť počas desiatich dní.

12. máj 2020 o 12:45 SITA

PEKING. Čínske mesto Wu-chan plánuje otestovať na koronavírus všetkých svojich 11 miliónov obyvateľov.

Informovali o tom štátne médiá.

Plán je zjavne už v prvotných štádiách a všetky mestské časti dostali pokyn na predloženie detailov k tomu, ako by sa 10-dňové testovanie mohlo uskutočniť.

Súvisiaci článok Koronavírus na Slovensku: Pribudlo osem prípadov nákazy (minúta po minúte) Čítajte

Správy o celoplošnom testovaní prichádzajú po tom, čo mesto cez víkend zaregistrovalo šesť nových prípadov nákazy.

Išlo pritom o prvé prípady od 3. apríla. Wu-chan, ktorý je pôvodným epicentrom pandémie, začal uvoľňovať prísne reštriktívne opatrenia od 8. apríla.



Chvíľu to vyzeralo, že život v meste sa vracia do pôvodných koľají. Opätovne tam otvorili školy, obchody a premáva znovu aj verejná doprava. Nové prípady nákazy však predstavujú opätovnú hrozbu pre návrat do normálu.



Preveriť novú situáciu preto má 10-dňové testovanie, pričom každá mestská časť má prísť s vlastným plánom v závislosti od počtu obyvateľov. V rámci testovania majú byť pritom uprednostnené staršie osoby.

Kritici tohto kroku však tvrdia, že takéto testovanie sa malo uskutočniť predtým, než sa Wu-chan opätovne otvoril zvyšku Číny.