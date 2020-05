Santorini sa už teší na turistov, na pláži chystajú steny z plexiskla

Grécko by sa malo pre turistov otvoriť v júli.

12. máj 2020 o 11:57 ČTK

BRATISLAVA. Plážový bar na gréckom ostrove Santorini už nebude taký ako predtým. Plážové ležadlá, ktoré sa pri ňom nachádzajú, po novom obklopuje stena z plexiskla.

Ide o prevenciu proti šíreniu koronavírusu, keď do obľúbeného letoviska začnú opäť prichádzať turisti, napísala agentúra Reuters.

Pre turistov až od júla

Majiteľ plážového baru Charlie Chahine nie je z rozmiestnenia plexiskiel nadšený. Hovorí však, že pokiaľ je to spôsob, ako prilákať turistov späť, urobí to.

"Dúfame, že podobné konštrukcie, ktoré tu vidíte, nebudú na plážach navždy. Nechceme ich, ale pokiaľ je to potrebné a pokiaľ na tom závisí bezpečnosť ľudí, spravíme to," uviedol Chahine.

Podniky na najobľúbenejšom gréckom dovolenkovom ostrove prijali najrôznejšie možné hygienické opatrenia a už sa nemôžu dočkať, keď sa začne turistická sezóna.

Je im však jasné, že prídu o zárobky za niekoľko mesiacov, keďže krajina sa pre turistov otvorí až v júli. Aspoň tak to predpovedá vláda, ktorá v Grécku od 23. marca zaviedla prísne karanténne opatrenia.

Prázdne ulice i strešné terasy

Santorini je populárnou destináciou pre turistov z celého sveta. Dláždené ulice na ostrove bývali každé leto preplnené. V roku 2018 tam pricestovali dva milióny ľudí.

Ostrov je takisto obľúbenou destináciou pre konanie svadieb a mnoho párov sem prichádza aj na svadobnú cestu. Dnes sú však ulice a strešné terasy prázdne.

Ako povedal podpredseda hotelovej asociácie na Santorini Andreas Patiniotis, vlani v júni už bolo na Santorini rezervovaných 70 percent hotelov, v súčasnosti je toto číslo asi na 30 percentách.

Patiniotis priznáva, že to nebude jednoduché. "Myslím si však, že musíme niekde začať. Aby sme dali prácu našim dodávateľom, našim zamestnancom. Na činnosti hotelov je závislých množstvo ľudí...," dodal.

Nejde len o finančné straty

Jeden z majiteľov ubytovacieho zariadenia Panagiotis Lutos zatiaľ robí nevyhnutné úpravy.

Keď sa pozerá na prázdny bazén pri svojom hoteli, hovorí, že nejde iba o obavy z finančnej straty. Je mu smutno z toho, že je hotel prázdny.

"Budeme pripravení za desať dní, to je jediná vec, ktorá je istá. Prípravy prebiehajú a to nás teší, bolí nás ale to, že tu nie sú ľudia," vraví.